حزب الاتحاد الديمقراطي يدين إجبار الإيزيديين على اعتناق الإسلام

وأصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بياناً بصدد إقدام مرتزقة الاحتلال التركي على إجبار المواطنين الإيزيديين في عفرين على اعتناق الدين الإسلامي.

البيان أدان "هذه المقاربة اللا إنسانية واللا أخلاقية ونعدها معادية لحقيقة كل الأديان والمعتقدات منها دين الاسلام وتتعارض مع روحيته، ونؤكد بأنها تعد جريمة تتعارض مع المواثيق والشُرعة الدولية وحقوق الإنسان المتعلقة بحرية المعتقد والضمير، كما أن هذه الأفعال الإجرامية تأتي في سياقها وفي البيئة التي خلقها الاحتلال التركي وأنتجتها ثقافة فصائل الارتزاق واللصوصية وخاصة ضد أبناء وبنات شعبنا الكردي الإيزيدي، ونعتبرها السياسة الممنهجة التي تهدف إلى إبادة وانهاء كامل للإيزديين ابتدأت منذ هجوم داعش على شنكال في حزيران ٢٠١٤ وما تزال مستمرة حتى اللحظة."

وأضاف: "كما إننا نتوجه لشعبنا السوري وقواه الوطنية والديمقراطية إبداء الموقف المسؤول حيال الجرائم التي تحدث في المناطق المحتلة وخاصة في عفرين وكري سبي/ تل أبيض وسري كانيي/ رأس العين، ونناشد منظمات حقوق الإنسان والعفو الدولية وحرية الأديان فضح ممارسات العدوان التركي ومرتزقته واظهارها، وبشكل خاص ما يتعرض له الايزديين من قهر وظلم وسلب للممتلكات ونهب لمقدراتهم".

وأنهى مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي بيانه بالقول: "ومن باب الوطنية السورية نؤكد بأن انهاء الاحتلال التركي يجب أن يكون أولوية إنسانية وأخلاقية ووطنية، وأن يتم رفض كل محاولة من أي طرف يهدف إلى شرعنة الاحتلال التركي وشرعنة فصائل الظلام والارتزاق والتغطية على ممارساتها الإجرامية".

(ك)