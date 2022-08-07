حزب الاتحاد الديمقراطي يدين هجوم قامشلو: مخططات الاحتلال التركي دخلت مرحلة جديدة

أصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، اليوم الأحد، بياناً كتابياً، نشره على موقعه الرسمي، حول الهجمات التركية التي تستهدف شمال وشرق سوريا، لافتاً إلى أن مخططات الاحتلال التركي دخلت مرحلة جديدة منذ أكثر من شهرين.

وجاء في مستهل البيان "استهدفت طائرة بدون طيار تابعة للاحتلال التركي أمس السبت 6 آب 2022 سيارة بحي الصناعة في مدينة قامشلو، ما أدى إلى استشهاد 4 مدنيين، بينهم طفلان وجرح آخرين، ناهيك عن الأضرار المادية التي لحقت بممتلكات المواطنين، وقبل هذا العدوان التركي الأخير بيومين استهدفت مسيّرة انتحارية تابعة للاحتلال مركز ناحية تل رفعت، ما أسفر عن إصابة 9 مواطنين بجروح بليغة بينهم 6 أطفال".

مبيّناً أنه "منذ أكثر من شهرين دخلت مخططات الاحتلال التركي الهادفة إلى تغيير ديمغرافية الشريط الحدودي السوري مرحلة جديدة، فمنذ بداية الأزمة السورية وعبر عمليات الاحتلال غير المباشرة والمباشرة للأراضي السورية، استقطعت السلطة التركية مساحات جغرافية، وفرضت عليها كل أشكال التتريك والعثمنة".

مؤكداً أن "ما تقوم به دولة الاحتلال التركي خلال هذه المرحلة عبر اعتداءاتها بالمسيّرات واستهدافها للمدنيين وقوى الأمن الداخلي “الأسايش” وقوات سوريا الديمقراطية تأتي في إطار استمرار هذه المخططات وفي إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال ضد الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وكل مكوناتها، وذلك لتقويض قدرات الشعوب والقوى التي أدت دوراً حاسماً في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي".

عدّ المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي في بيانه "استباحة طائرات جيش الاحتلال التركي لسماء سوريا تحدياً صارخاً للاتفاقات والتفاهمات الدولية، وتؤكد مرة أخرى على أن النظام القوموي الإسلاموي المتمثل بحزبي الحركة القومية والعدالة والتنمية الحاكم لتركيا غير قادر على ضبط سلوكه العدواني تجاه الشعوب الحرة والقوى الديمقراطية في المنطقة، وفي سبيل إشباع غرائزه الدموية لم يتورع أردوغان وأدواته الإرهابية عن ارتكاب فظائع بحق أبناء المنطقة وبشكل خاص بحق أبناء الشعب الكردي".

كما أدان المجلس واستنكر "هذه الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة الإرهابية التابعة له بحق سكان شمال وشرق سوريا، نطالب المجتمع الدولي والقوى الدولية الضامنة للاتفاقات مع جانب الاحتلال التركي بأن تردع هجمات دولة الاحتلال التركي وتوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق أرض وشعب شمال وشرق سوريا".

و"أمام هذه الهجمات الفاشية شبه اليومية" ناشد المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي "مجلس الأمن الدولي من أجل فرض منطقة حظر جوي ومنع تحليق الطيران التركي ومسيّراته في سماء الجغرافية السورية".

كذلك دعا المنظمات الدولية إلى تشكيل لجان تحقيق في الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التابعة لها ومحاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم ومجازر وإنهاء الاحتلال التركي بكل أشكاله على الأراضي السورية.

(س ر)