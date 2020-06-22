حزب الاتحاد الديمقراطي يعقد سلسلة من الاجتماعات في كوباني

وعقد حزب الاتحاد الديمقراطي سلسلة من الاجتماعات في مقاطعة كوباني ناقش فيها مسؤولو الحزب آخر المستجدات السياسية في المنطقة مع الأهالي، إضافة إلى الحديث عن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا وكيفية تجاوزها.

وشارك في الاجتماعات التي نظمها الحزب في كل من ناحية شيران والقنايا والجلبية، وبلدات طاشلوك وبندر وتل غزال، وقرى حلنج وميناس، العشرات من الأهالي.

وفي اجتماع قرية ميناس غرب مدينة كوباني، وبحضور العشرات من الأهالي، ألقت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات بيريفان حسن كلمة تحدثت فيها عن الخطوات التي تقوم بها الأحزاب الكردية في سياق توحيد الصف الكردي، ووصفت أولى الخطوات والتوصل إلى تفاهم مشترك بـ"الإيجابي".

وأوضحت أن "توحيد الأحزاب الكردية سيساهم في إنجاح مشروع الأمة الديمقراطية وضمان حقوق مكونات المنطقة".

وأضافت بيريفان حسن "نرى اليوم دولة الاحتلال التركية تشن هجماتها بين الحين والآخر على شمال وشرق سوريا وباشور كردستان لضرب مشروع الأمة الديمقراطية في شمال شرق سوريا، وإفشال مساعي توحيد الكرد، وبالتوازي مع ذلك ترتكب جرائم بحق أهل المنطقة وتُجري عملية تتريك في المناطق المحتلة".

وتطرقت بيريفان إلى الحديث عن تطبيق قانون قيصر، وما يمكن أن ينجم عنه من تأثيرات على المنطقة بقولها "تنفيذ قانون قيصر جاء بسبب الذهنية العنصرية لدى الحكومة السورية التي ترفض كافة الحلول وتغيير دستور سوريا لإنهاء الصراع في سوريا، وهذه العقوبات ستكون لها تأثير على مناطقنا أيضاً".

وقالت بيريفان حسن في ختام حديثها "نعمل جاهدين على تجاوز هذه الأزمة والوقوف إلى جانب شعب المنطقة في هذه المرحلة الصعبة من خلال افتتاح مشاريع زراعية ومعامل المواد الغذائية التي ستفيد الأهالي".

وناقش مسؤولو الحزب في ختام الاجتماع مع الأهالي عدداً من المواضيع المحلية التي يهتم بها الناس، إذ تقاسم الأهالي مع الحزب عدداً من المطالب المتعلقة بالخدمات وغيرها.

(ه ح/ج)

ANHA