حزب الاتحاد الديمقراطي يعقد ندوة حوارية في الرقة  للتعريف بفلسفة القائد عبدالله أوجلان

وعُقدت الندوة في قاعة المجلس التشريعي في المدينة. وتناولت الندوة محورين أساسيين؛ الأول هو الوضع القانوني لاعتقال القائد عبدالله أوجلان، والمحور الثاني تناول التعريف بفلسفة القائد عبدالله أوجلان وفلسفة الأمة الديمقراطية.

الحقوقي في ديوان العدالة الاجتماعية بالرقة عبدالله العريان قال خلال الندوة إن اعتقال القائد عبدالله أوجلان تم عبر مؤامرة دولية لا تستند إلى أية قوانين "فهذه جريمة لا أخلاقية افتعلتها تركيا والدول الإرهابية".

أما الحقوقي محمد التايه فقال إن " تركيا مارست كل أشكال القتل والعنف السياسي بحق المفكرين والفلاسفة ومن بينهم القائد الأممي عبدالله أوجلان الذي كان لهُ دور بارز ومهم في قضايا المجتمعات في الشرق الأوسط. اعتقلت تركيا القائد بسبب آرائه وأفكاره السياسية والأخلاقية التي دعا فيها إلى فلسفة الأمة الديمقراطيّة وركزت على الإنسان الحرّ وإحياء قيم المجتمع ، والحفاظ عليها من الصهر والإبادة الثقافية وإيلاء اللغة أهميتها وتطوير الاقتصاد المجتمعي وتشكيل المجالس والمؤسسات. والإدارة الذاتية هي خير نموذج لفلسفة الأمة الديمقراطية".

وخلال مداخلة قال عضو لجنة التدريب في لجنة التربية والتعليم بالرقة إدريس حازم:" الأخلاق هي الذاكرة السياسية للمجتمع، ففكر القائد كان مبنياً على أساس أخلاقي".

وتخللت الندوة مداخلات ونقاشات حول تجربة الإدارة الذاتية التي تأسست وفق فلسفة الأمة الديمقراطية، واجتمعت الآراء على أنها تجربة جديدة وهي تعبير وتجسيد لهذه الفلسفة.

(رع/ ك)

ANHA