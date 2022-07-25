حزب الاتحاد الديمقراطي وتيار اليسار الثوري السوري يوقعان وثيقة تفاهم لمواجهة التحديات المشتركة

قال الموقع الرسمي لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) إن الحزب وقع مع تيار اليسار الثوري في سوريا، وثيقة تفاهم، في المركز العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بمدينة قامشلو، أمس الأحد بتاريخ 24 تموز الجاري.

مبيّناً أن التوقيع تم بعد مداولات سابقة بينهما، وتهدف الوثيقة إلى الارتقاء بآليات العمل المشترك ومواجهة التحديات المشتركة.

وأضاف الموقع أنه تم توقيع الوثيقة من قبل الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD صالح مسلم، والمنسق العام لتيار اليسار الثوري غياث نعيسة، وبحضور كُل من الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي آسيا عبد الله، والناطقة باسم الحزب سما بكداش، والرئاسة المشتركة لمكتب العلاقات في الحزب عريفة بكر ومظلوم خليل.

بحسب الموقع فإن وثيقة التفاهم جاءت "نتيجة التوصل لرؤى وأهداف مشتركة تضمن حقوق شعوب المنطقة، بالإضافة إلى الاتفاق على الكفاح الديمقراطي والاجتماعي، ورفع سوية التنسيق المشترك مع كل القوى الديمقراطية واليسارية المخلصة، لكي يستعيد السوريون بمختلف انتماءاتهم الأثنية أو العقائدية القدرة على التمسك بمصيرهم وتقرير مستقبلهم بكل حرية، من أجل بناء مستقبل أفضل وبما يحقق استعادة وحدة البلاد، على أساس نظام ديمقراطي لا مركزي وسيادة الشعب، وللتخلص من الاحتلال أو الوصاية أو الاستبداد والاستغلال، ووقف الحرب المدمرة بين قوى الهيمنة التي يدفع ثمنها السوريون، وحل القضايا الإنسانية المتعلقة بعودة اللاجئين والنازحين وإطلاق سراح المعتقلين وكشف مصير المخطوفين، مروراً بالعدالة الانتقالية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم بحق الإنسانية".

خلال توقيع الوثيقة أكد غياث نعيسة أنه ما زالت هناك قوة ديمقراطية هامة في الوضع السوري تتحمل مسؤوليتها في هذه اللحظة الصعبة، وترفع عالياً مصالح الشعب السوري في المناطق، وأضاف قائلاً: "إن توقيعنا مذكرة اتفاقٍ في مناطق الإدارة الذاتية رسالة على أن القوة الديمقراطية السورية والإنسانية تعتبر الإدارة الذاتية نقطة ارتكاز للتحول السياسي المطلوب في سوريا، ومن أجل إعادة تكوين البلاد". على ما أفاد الموقع.

من جانبه قال الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم: "نتمنى أن يكون هذا التقارب خطوة موفقة، هذا التفاهم جاء بفضل دماء الشهداء".

وأضاف صالح مسلم: "توقيعنا لهذه المذكرة هو الحجر الأساسي ليشمل جميع الأحزاب السياسية وجميع الأطراف للتنسيق والعمل من أجل ترسيخ وتطوير وتعميم تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية كونها نموذجاً لسوريا اللامركزية القادمة"، بحسب الموقع الرسمي لحزب الاتحاد الديمقراطي.

(س ر)