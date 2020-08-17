حزب الاتحاد الديمقراطي والجالية الكردية يحيون ذكرى قفزة 15 آب في لبنان

بمناسبة حلول الذكرى السنوية السادسة والثلاثين لقفزة 15 آب التي بدأها القيادي في حركة التحرر الكردستانية "عكيد" بإطلاق أول رصاصة ضمن الكفاح المسلح ضد دولة الاحتلال التركي، عقدت مجالس حزب اتحاد الديمقراطي في العاصمة اللبنانية بيروت اجتماعًا بحضور العشرات من أبناء الجالية الكردية لاستذكار هذا اليوم.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ثم تحدثت شرفين جودي، باسم حزب الاتحاد الديمقراطي، واستذكرت كافة شهداء حركة حرية كردستان، وقالت :"الشهيد محسوم قورقماز (عكيد) كان أول قائد عسكري ضمن حركة حرية كردستان الذي واجهة جيش الاحتلال التركي في جبال كردستان في ثمانينات القرن الماضي، والتي بدأت الكفاح المسلح من قفزة 15 آب عام 1984 والذي يعتبر يوماً تاريخياً لعموم الشعب الكردي والشعوب المنتفضة من أجل الحرية والسلام".

ونوهت شرفين بأن الشهيد والقائد العسكري عكيد الذي استشهد عام 1986 كان قد تلقى التدريبات مع المجموعة الأولى من قوات الكريلا في لبنان، وبعد استشهاده تم تشكيل معسكر في لبنان أطلق عليه اسم معسكر الشهيد محسوم قورقماز.

تلها إلقاء كلمة من قبل عبد السلام أحمد، ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في لبنان، الذي بارك هذه الذكرى على الشعب الكردستاني، وقال :"في مثل هذا التاريخ بدأت حياة جديدة لنضال الكرد وجميع الثوريين في كردستان، لدى إطلاق الشهيد والقائد العسكري عيكد أول رصاصة لإعلان الكفاح المسلح ضد الفاشية التركية".

كما شرح أحمد لمحة عن تاريخ تأسيس قوات الكريلا وأهم المنعطفات التاريخية التي مرت بها للوصول إلى المرحلة الراهنة من التقدم وتحقيق الكثير من المكتسبات للشعب الكردي.

واختتم الاجتماع بترديد الحضور الشعارات التي تحي مقاومة الكريلا بوجه الفاشية التركية، وتحي مقاومة حفتانين.

(كروب/ل)

ANHA