حزب الاتحاد الديمقراطي في تل براك: سنقف في خطوط الدفاع الأمامية لحماية أرضنا

أصدر مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تل براك بياناً اليوم، أدان فيه التهديدات والهجمات التركية العدوانية على شمال وشرق سوريا.

قرئ البيان من قبل الإدارية في مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تل براك، عفاف الصالح، من أمام مكتب الحزب وسط الناحية.

قال البيان "ندين ونستنكر الهجمات التركية العدوانية على شمال وشرق سوريا وتل رفعت ومنبج وعين عيسى والشريط الحدودي، التي تهدف إلى تهجير الشعب وتفتيت المنطقة ونهب خيراتها وزعزعة الأمن فيها".

طالب البيان" العالم بأسره بالاستماع لنا، ورؤية ما يجري في مناطقنا من هجمات وتهديدات عدوانية تركية، التي ترتكب الجرائم ضد الإنسانية دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكناً".

وتعهد البيان في ختامه، بالنضال بروح المقاومة الثورية "لن نقف مكتوفي الأيدي. سوف نقف على خطوط الدفاع الأمامية، ونقاتل لحماية أرضنا وعرضنا. فنحن أصحاب هذه الأرض، ووعد علينا أن نسقي بدمائنا تراب هذه الأرض، وسوف ندحر كل المخططات العثمانية الجديدة".

(ع.ع/ ل م)

ANHA