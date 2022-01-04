حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات ينهي اجتماعه السنوي بجملة من الخطط المستقبلية

وعقد الاجتماع السنوي لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات اليوم في مركز باقي خدو للثقافة والفن بالمدينة، بحضور أعضاء وإداريين في الحزب إلى جانب الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)أنور مسلم.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، بعدها تم تقييم الوضع السياسي في المنطقة من قبل النائب المشترك لرئاسة مجلس مقاطعة كوباني فرحان كوباني.

وأشار فرحان كوباني إلى أنه "منذ عقود لا تريد الدول المسيطرة على جغرافية المنطقة في الشرق الأوسط الأمن والاستقرار فيها، فهم يعلمون جيداً بأن السلام في هذه المنطقة هو سلام للعالم أجمع، وبالتالي يعني أنهم لا يستطيعون التدخل في شؤونها، لذا لا يريدون لمصالحهم أن تتضرر فيزيدون الصراعات فيها".

وأضاف: "الوقت وقت الحرية، وإذا استطعنا كسر العزلة عن القائد عبد لله أوجلان سنتمكن من تحرير أنفسنا".

واختتم فرحان كوباني تقييمه السياسي بالقول :"كان هدفنا توحيد الصف الكردي في هذا العام، لكن الطرف الآخر الذي كنا نتفاوض معه كان دائماً ينفذ ما يطلبه منه المسؤولون الأتراك ولهذا لم نصل لحل".

وبعد تقييم الوضع السياسي، تمت قراءة التقرير السنوي للحزب من قبل عضو الهيئة التنفيذية للحزب في إقليم الفرات أحمد شيخو، والذي عرض فيه وضع الأهالي في منطقة إقليم الفرات الذين تأثروا بالوضع السياسي والاقتصادي، فسياسات دولة الاحتلال التركي التي كانت تعتمد دوماً على الحرب بالدرجة الأولى لترهيب الأهالي في المنطقة، وخاصة الحرب الخاصة والشرسة التي شنتها أثرت كثيراً على الوضع العام للشعب.

أما الوضع التنظيمي فتمحور حول عقد الاجتماعات التي عقدها الحزب في هذا العام، والتي كان هدفها تشكيل خلايا حزبية في عموم مناطق إقليم الفرات، وأغلب الاجتماعات ركزت على قراءة توجيهات الحزب.

البرنامج المستقبلي ومخطط العمل المقبل للحزب في إقليم الفرات

وقبل انتهاء الاجتماع السنوي تم عرض البرنامج المستقبلي ومخطط العمل للعام المقبل لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات والذي ركز على: "العمل من أجل حرية القائد عبد لله أوجلان، والاستمرار في تشكيل الخلايا الحزبية، والتحضير للمؤتمر العام التاسع للحزب، والسعي لإيجاد مشاريع اقتصادية تتكفل بتغطية نفقات الحزب، وكذلك تكثيف الزيارات والنقاشات بين الشعب، بالإضافة إلى الوقوف على التدريب ومحاولة افتتاح أكاديمية خاصة للحزب، والعمل على تطبيق مقررات المؤتمر التاسع".

وفي ختام الاجتماع السنوي ألقى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) أنور مسلم كلمة دعا فيها أعضاء الحزب إلى العمل بشكل أكبر لتخطي المصاعب التي واجهتهم هذا العام".

وناشد كذلك شعوب المنطقة للالتفاف حول الإدارة الذاتية المتمثلة بمشروع الأمة الديمقراطية لإنجاح هذا المشروع، لأنه يواجه الكثير من المخاطر، وخاصة من أجندة الدول التي لا تريد السلام لأبناء المنطقة والتي تحاول زرع الفتنة بين مكوناتها، لذا فالحل الوحيد هو إنجاح مشروع الأمة الديمقراطية من خلال تكاتف أبنائها.

(ن ك/د)

ANHA