حزب الاتحاد الديمقراطي في دمشق يعقد اجتماعه نصف السنوي

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت تلاها قراءة التوجيهات العامة لحزب الاتحاد الديمقراطي من قبل الرئيسة المشتركة لمنظمة الحزب في دمشق ذاكرة أحمد.

تلاها قراءة ومناقشة تقرير العمل نصف السنوي للحزب، من قبل المتحدث باسم علاقات الحزب محمد إيبش.

كما ناقش المجتمعون الأوضاع السياسية الأخيرة، بالإضافة إلى مناقشة الوضع التنظيمي والقضايا المتعلقة بوضع الأهالي بشكل عام وآلية إيجاد حلول للمشاكل المعاشة.

وبناء على المناقشات والمقترحات توصل المجتمعون في ختام الاجتماع إلى جملة من القرارات لتكون بمثابة خطة عمل للفترة المقبلة.

(كروب/ك)

ANHA