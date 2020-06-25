حزب الاتحاد الدّيمقراطيّ يجتمع مع أهالي حي الشّيخ مقصود والأشرفيّة

تحت شعار: "بالاتّحاد الدّيمقراطيّ ندحر الاحتلال، نطوّر الإدارة الذاتية ونبني سوريا ديمقراطية"، عقد حزب الاتحاد الديمقراطي اجتماعاً للأهالي في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثمّ تحدّثت عضوة في مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي رابرين حلب عن أهمّية انعقاد المؤتمر الثامن، والذي يعتبر بداية انطلاقة جديدة لترسيخ مسيرة الحرّية وحماية مكتسبات شعبنا وضمان حقوقه، مؤكّدة بأنّ القضية الأساسية في سوريا هي تحقيق نظام ديمقراطي لا مركزيّ يضمن حقوق الشّعب الكردي دستوريّاً وجميع المكوّنات الأخرى.

وأكّدت رابرين على أنّ داعش مازالت تشكّل خطراً، وأنّ استمرار الكفاح ضدّها يعتبر أمراً لابدّ منه، فالاحتلال التركي ومرتزقته يقومون بالتّغيير الديمغرافي، ويرتكبون جرائم ضد الإنسانية استكمالاً لمشروع داعش، ويشكّلون تهديداً أساسياً على الاستقرار في مناطقنا، وسيكون تحرير المناطق المحتلة من قبل الاحتلال التركيّ هدف أساسي سنعمل على تحقيقه.

كما أشارت رابرين إلى الدور الريادي للمرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وتحرير كل من الرجل والمرأة من المفاهيم الجنسويّة من أجل تحقيق عائلة ديمقراطية لترسيخ الثورة الاجتماعية التي تعتبر من أهمّ الأمور التي يجب علينا تحقيقها في الفترة المقبلة.

وفي ختام حديثها أكّدت رابرين على دور الحزب في خلق مجتمع منظّم واعٍ ومتحرّر: "سيتمّ العمل على تطوير حملة تنظيمية بحيث لا يبقى شخص دون تنظيم أو توجيه، وذلك لأنّ المجتمع المنظّم الذي يملك وعياً تاريخياً وسياسياً يمكن أن يحافظ على هويته وأرضه وقيمه"

ومن ثمّ انتهى الاجتماع بقراءة القرارات الصادرة عن المؤتمر الثامن للحزب.

(ح م/إ)