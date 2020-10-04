حزب الاتّحاد الديمقراطيّ ينهي عقد اجتماعات الشّعب في كوباني

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها حزب الاتحاد الديمقراطي في كافة مناطق مقاطعة كوباني ضمن الحملة التي أطلقها في الـ 14 من الشهر المنصرم تحت شعار "لا للاحتلال التركي، نعم لحماية مكتسبات الثورة" بهدف تنظيم كافة شرائح المجتمع وتحرير المناطق المحتلة.

ويعقد حزب الاتحاد الديمقراطي اليوم بالتزامن مع اجتماع ناحية شيران، اجتماعات أخرى في ناحية صرين ومزغنة بمقاطعة كوباني.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء الإداري في لجنة العلاقات العامة لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات بكر حج عيسى كلمة أكّد من خلالها على ضرورة التكاتف وتنظيم المجتمع لردّ أي عدوان خارجي وتحرير المناطق المحتلة.

وأشار بكر حج عيسى إلى أنّ دولة الاحتلال التركيّ تحاول وبشتّى الطرق إبادة الشعب الكردي أينما كان قائلاً: "إنّ تركيا ترى عدم وجودها في وجود الكرد لأنّها تخاف من مقاومة الشعب الكردي وإرادته".

كما ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس العدالة في إقليم الفرات نصرة خليل كلمة قالت فيها: "إنّ تركيا تحارب الشعب الكردي بكافة الوسائل بدءاً من الحرب العسكرية وصولاً إلى الحرب الخاصة التي تشنّها على أبناء المنطقة بهدف تشتيت المجتمع وزرع الفتنة بين مكوّنات شعب شمال وشرق سوريا".

وشدّدت نصرة خليل في ختام حديثها على ضرورة تنظيم المجتمع لنفسه والتلاحم ضدّ الاحتلال ومحاولات زرع الفتن من قبل أعداء شعب شمال وشرق سوريا.

تلا ذلك قراءة الإداري في لجنة العلاقات العامة لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات بكر حج عيسى، توجيهات الحملة للأهالي، وتم النّقاش وأخذ آراء الأهالي حول الحملة وأهدافها.

(م_ع/إ)

ANHA