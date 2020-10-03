حزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ يواصل عقد الاجتماعات الشّعبيّة في كوباني

بحضور العشرات من رجال ونساء الناحية، نظّم حزب الاتحاد الديمقراطي اجتماعاً في ناحية القناية، وذلك للنقاش حول المستجدّات الأخيرة في المنطقة.

وحضر الاجتماع كل من عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات روشن حاجم، الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في الإقليم بوزان خليل والرئيس المشترك لمجلس كوباني العسكري عصمت شيخ حسن إلى جانب العشرات من الأهالي.

وقال بوزان خليل في كلمة ألقاها بأنّه "يبدو لنا بأنّ الحرب السورية تتوجّه إلى النهاية، وذلك على حساب الشعب السوري الذي يدفع ثمن تحقيق الدول اللّاعبة في سوريا لمصالحها".

وأضاف: "مطلوب منّا كشعب من كافّة المكوّنات التصرّف بمسؤولية للحفاظ على مكتسبات ثورة الـ١٩ من تموز، لأنّ الشعب هو من يحدّد مصيره، فالمرحلة الراهنة هي مرحلة مقاومة الشعوب".

كما ونوّه خليل: "مشرعونا هو مشروع تقوية أواصر القربة والتآخي بين الشعوب وليس مشروع حكم الحزب الواحد وذهنية الدولة القديمة، وسننجز مشروعنا بالتعاون والتعاضد فيما بين الشعوب بكافّة المكونات".

كما ألقى عصمت شيخ حسن كلمة قال فيها: "بالقوة والإرادة وصلنا إلى يومنا هذا، وحاول العدوّ أن يفعل كل شيء للنيل من إرادتنا لكنّه فشل بسبب قوّتنا وعزيمتنا وإصرارنا على المقاومة والنّصر".

وأضاف: "على الشعوب أن تتكاتف وتتوحّد وألّا تبالي لما يقوله العدو، ذكرنا سابقاً في الكثير من الاجتماعات أنّ العدوّ يريد أن يخلق الفتن ويثير النّعرات الطائفية، وهو يحاول الآن، وهناك أمثلة حيّة على ذلك عندما قاموا بقتل شيوخ ووجهاء العشائر في دير الزّور واتهمونا بها والكل يدرك أنّنا أصحاب مشروع الأخوة ولسنا مرتكبي هذه الجرائم".

وأشار شيخ حسن إلى أنّ "المقاومة والإصرار وبذل التضحيات هو السبيل الوحيد أمامنا لتحقيق أهداف شعوبنا في العيش بحرّية وكرامة على أرضه".

هذا ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات بدأ حزب الاتحاد الديمقراطي بعقدها في عدد من نواحي مقاطعة كوباني منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في إطار حملة "كفى للاحتلال، حان الوقت لحماية الثورة"، وينتظر أن تعقد عدّة اجتماعات يوم غد في نواحٍ متفرّقة من المقاطعة.

وتهدف الاجتماعات إلى إعلام الناس بالتطورات الأخيرة وتكثيف الجهود للتصدي إلى الاحتلال التركي من خلال تمتين الصفوف الداخلية وتصعيد المقاومة في وجه هجمات الاحتلال العسكرية والاقتصادية والثقافية والنفسية.

(س ع/ج)

ANHA