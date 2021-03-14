حزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ يجتمع مع وجهاء العشائر العربيّة في ناحية تل حميس

وحضر الاجتماع عدد من شيوخ ووجهاء العشائر العربية في ناحية تل حميس، والرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي أنور مسلم وعضو المكتب العام للعلاقات خليل عثمان، وذلك في مضافة وجيه عشيرة الشرابين في قرية الجيسي، صالح خلف الكريص.

تحدّث خلال الاجتماع الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي أنور مسلم حول آخر المستجدات السياسية على الصعيد الداخلي لشمال وشرق سوريا بشكل خاصّ وسوريا بشكل عام، وقال: "نجاح أهالينا وشيوخ ووجهاء العشائر العربية ومكونات المنطقة بشكل عام في الإدارة الذاتية يعتبر نجاحاً للسوريين، وعندما يكون الاستقرار موجوداً في شمال وشرق سوريا يعتبر ذلك بمثابة نواة الأمل لجميع السوريين".

وأكّد مسلم: "نحن حافظنا على السلم الأهلي في مناطق شمال وشرق سوريا، ونبحث عن نظام ديمقراطي للجميع، وإذا كانت هناك نواقص سنكمّلها معاً".

وبيّن مسلم: "أن شعب المنطقة يعيش مرحلة غير طبيعية وخاصّة في ظلّ الأزمة الاقتصادية الموجودة، كما أنّ هناك سياسات خارجية تعتمد على سياسة فرّق تسد بين العشائر، وأنّ الأزمة السورية أصبحت أزمة دولية، كانت حرباً بالوكالة، أمّا الآن فأصبح التدخّل بشكل مباشر".

ولفت مسلم إلى أنّ: "الدولة التركية احتلت عفرين والباب وجرابلس وكري سبي وسري كانيه، فربطت كل تلك المناطق المحتلة بها، حيث فرضت على سكّانها اللغة والعملة التركية والتغيير الديمغرافي كما أنّ الاحتلال التركي يبتزّ السوريين بجميع الوسائل، وخير مثال قطع مياه نهر الفرات والتسبب بأزمة إنسانية في المنطقة".

واختتم مسلم كلمته بالقول: "على الشعب أن يكون واعياً تجاه سياسة الدولة التركية تجاه السوريين والحرب الخاصة التي تتبعها لضرب العشائر ببعضها، ونحن بتلاحمنا وتكاتفنا وتحليلنا للواقع سنتخطّى هذه الأزمة الموجودة، فالنظام البعثي ودولة الاحتلال التركية والدول الموجودة ضمن الأراضي السورية لا تبحث عن مصلحة الشعب السوري، لذلك يجب على السوريين البحث عن مصالحهم بأنفسهم".

وبعد انتهاء كلمة أنور مسلم، أكّد وجهاء العشائر العربية في ناحية تل حميس على الوقوف إلى جانب الإدارة الذاتية، فدعا وجيه عشيرة الطفيحيين في تل حميس علي الهفل الوجهاء والشيوخ إلى التآخي والتعايش المشترك والوقوف إلى جانب الإدارة الذاتية قولاً وفعلاً.

أمّا وجيه عشيرة الشرابين مجد ثامر البشار، فأكّد أنّ تل حميس مثال للتعايش السلمي وخير دليل على ذلك تعاون أهاليها مع الإدارة الذاتية وإدارة المنطقة من قبل أبنائها.

(ش ا/ إ)

ANHA