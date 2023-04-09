حزب العمال الكردستاني: القائد هو من يدرب وينظم

يستمر مؤتمر "التصدي للحداثة الرأسمالية" تحت شعار "نريد عالمنا الماضي"، بأفكار القائد عبد الله أوجلان، في يومه الرابع في مدينة هامبورغ بألمانيا. وبعث عضو الهيئة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني، دوران كالكان، رسالة إلى المؤتمر قال فيها: "أولاً وقبل كل شيء، أحيي باحترام الجميع والمشاركين في المؤتمر نيابة عن القائد عبد الله أوجلان وإدارة حزبنا. وأشكر هؤلاء الأشخاص الذين أتوا لمساعدة شعبنا، الذي تعرض للإبادة منذ مائة عام ".

وجاء في رسالة عضو الهيئة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني، دوران كالكان:

لا شك أن العقلية الاشتراكية الديمقراطية يتم إعطاؤها للمجتمعات من الخارج، وأن العقلية والتنظيم الاجتماعي ليسا من تلقاء نفسيهما.

كما يبين لنا الديالكتيك الاجتماعي التاريخي، أن هذه هي الحقيقة. ومما لا شك فيه أن المثقفين الثوريين يقومون بمهمة التنبيه هذه. وأن حركة حزب العمال الكردستاني هي حركة ثورية، وأن حركة الحرية قد ظهرت كحركة، شبابية - فكرية منذ عام 1973 وأثبتت نفسها كحزب قيادي.

وحاول حزب العمال الكردستاني لعب هذه الوظائف القيادية للحزب بطريقة متعددة الجوانب في السبعينيات والثمانينيات. ولكن حتى المزيد من الجوانب السياسية والعسكرية ظهرت في المقدمة، وبقيت جوانبه الفكرية - الأيديولوجية في الخطة الثانية. وفي الواقع، إن هذا، يستمد مصدره من حقيقة أننا، مثل جميع كوادر الحزب وشعبنا، نرى القائد عبد الله أوجلان وحزب العمال الكردستاني على هذا النحو أكثر من حقيقة القائد عبد الله أوجلان وحزب العمال الكردستاني. وبعبارة أخرى، ظهرت مهام الرئيس والقائد والإداري في المقدمة. وبقيت جوانبها الفكرية والعلمية والنظرية والتعليمية والدعائية في المؤخرة. وإن حقيقة القائد عبد الله أوجلان هي بالتأكيد حقيقة أنه في التطور الديالكتيكي، وبالرغم من أن وضعه الأولي ليس على مستوى اليوم، إلا أنه لا يزال يعرف التجمع في كل هذه المجالات. وأنه يمثل ظهور قائد على المستوى الوطني.

وفي الواقع، عندما سُئل القائد عبد الله أوجلان، صرح دون تردد أن أقوى سلاح له في ذلك الوقت كان لغته. وبعبارة أخرى، أراد التعبير عن كونه معلماً ودعائياً. وفي الواقع، لقد حاول أن يخوض الكفاح السياسي والعسكري بقدر ما يستطيع من خلال قوته اللغوية، أي التدريب والتنظيم.

ومع تغيير البراديغما، ظهر الجانب النظري والأيديولوجي

وظهرت هذه الحقيقة بطريقة أوضح بالتغيير النموذجي الذي حدث في النضال ضد المؤامرة الدولية. والآن انتهى هدف حزب العمال الكردستاني المتمثل في الدولة والسلطة. وتحول حزب العمال الكردستاني إلى حزب يقوم على أساس حرية المرأة والبيئة والمجتمع الديمقراطي. كما تقدم جانبه الفكري والنظري – الروحي بشكل أكثر. وبالرغم من أن جانب القيادة الحزبية يتضمن بعض التدريب والتنظيم، إلا أنه يشمل بشكل أساسي جانب الإدارة السياسية والعسكرية وفقاً للنموذج السابق. ومع النموذج الجديد، تحول هذا إلى مزيد من التدريب والتنظيم. ونفذ حزب العمال الكردستاني، بتغيير نفسه من الجذر بالقيادة كنموذج.

وفي الواقع، بينما تُعرف الكونفدرالية الديمقراطية المجال السياسي العسكري على أنه جسد الأمة الديمقراطية، تعرف قيادة الحزب أيضاً روح الأمة الديمقراطية. وأظهرت قيادة الحزب روح المجتمع الديمقراطي أو مجتمع الأمة الديمقراطية. وبمعنى آخر، تم تعريف مشاعره وأفكاره وتدريبه على أنها حقيقة. وبهذه الطريقة، ظهر التغيير داخل حزب العمال الكردستاني مع التغير الجذري في نموذج حقيقة القائد. وفي هذا الإطار، يجب أن نفهم التطور في سياق حركة القائد، الوضع الذي تكون فيه الإدارة الجديدة مبنية أكثر على القيادة.

يتبع...