حزب العمال الكردستاني: العام الـ25 للمؤامرة الدولية ضد القائد عام هدم أسوار الإبادة والعزلة

وأصدرت اللجنة بياناً مع اقتراب الذكرى السنوية الـ 24 للمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان عام 1999.

البيان الذي نشر على موقع وكالة الفرات "ANF"، قال: "نحن كحركة وشعب، ندخل العام الخامس والعشرين من مؤامرة 15 شباط التاريخية والنضال ضد المؤامرة تحت تأثير الزلزال الكبير الذي مركزه مرعش، كارثة كبيرة كهذه تزيد من معاناتنا".

وتابع البيان "من أجل تخفيف آلامنا التي سببها الزلزال، ومن أجل هزيمة المؤامرة بشكل كامل، نستنفر في العام الخامس والعشرين لهذه المؤامرة، ونعيش بقلوبنا وعقولنا نتائج هاتين الكارثتين بكل عمق، ونقوم بربطهما ببعض، ونصعّد من نضالنا من أجل الحرية، وبناء على ذلك نؤمن بأننا سنهزم مؤامرة 15 شباط الدولية التي تعتبر يوم إبادة الشعب الكردي ويوما أسود، على هذا الأساس سنقلل من تأثير هذه الكارثة المدمرة".

وأضاف البيان "على هذا الأساس مرة أخرى نشارك شعبنا المتضرر من هذا الزلزال والشعوب التركية والسورية آلامهم ومعاناتهم، وندين ونستنكر مؤامرة 15 شباط التاريخية في ذكراها السنوية الـ 24، ونحيي القائد أوجلان ومقاومة إمرالي التاريخية ضد المؤامرة.

ونستذكر بكل احترام وامتنان شهدائنا الأبطال في مقاومة (لن تستطيعوا حجب شمسنا) الفدائية، الرفيق خالد أورال والرفيق أينور أرتان، اللذين شكلا حلقة من النار حول القائد أوجلان، ونتمنى النجاح لكل من يقود نضال الحرية الديمقراطية في العام الـ 25 للنضال ضد المؤامرة.

ونعلن أنه في العام الـ 25 للمؤامرة، سنقوم بهدم أسوار الإبادة والعزلة في إمرالي وسنضمن الحرية الجسدية للقائد أوجلان

يتبع...

(أم)