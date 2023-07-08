حزب العمال الكردستاني: 14 تموز أظهرت مدى صحة المقاومة الديمقراطية الثورية الشاملة في مواجهة هجمات الإبادة

أصدرت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني بياناً إلى الرأي العام؛ بمناسبة ذكرى "مقاومة صيام الموت العظيمة" في 14 تموز، المنشور على موقعها الرسمي، جاء في نصه:

"لقد دخلنا مجدداً شهر تموز، الشهر الذي كسبنا فيه الكرامة الوطنية، لذا نحيي ذكرى مقاومة صيام الموت العظيمة في 14 تموز 1982.

في البداية، نحيّي خالق هذا الحدث التاريخي القائد أوجلان، وبمناسبة هذه الذكرى، نستذكر بكل احترام وامتنان جميع شهداء الحرية في شخص الرفيق خيري دورموش وكمال بير وعاكف يلماز وعلي جيجك الذين نفذوا هذه العملية البطولية التاريخية.

بينما نمر بالذكرى السنوية الجديدة، يجب أن نفهم ونستوعب حقيقة 14 تموز، مقاومة صيام الموت العظيمة بجميع أبعادها، بطريقة أكثر دقة وعمقاً، لأن هذه المقاومة العظيمة تظهر لنا الروح الحقيقية للمقاومة وخط النصر، وتنير أسلوب حياتنا ونضالنا، كما يظهر خط المقاومة في 14 تموز مدى صحة المقاومة الديمقراطية الثورية الشاملة التي نقوم بها كحركة وكشعب في مواجهة هجمات الإبادة لفاشية العدالة والتنمية والحركة القومية، تعطينا الدروس الغنية من هذه المقاومة التاريخية، كل القوة التي نحتاجها في النضال من أجل الإطاحة بالفاشية وسياسة الإبادة الجماعية.

نُفذ بنجاح كانتصار أيديولوجي عظيم هزم عقلية وسياسة الإبادة

لقد مرت 40 سنة على "مقاومة صيام الموت العظيمة" في 14 تموز، إذا نظر المرء، سيرى أنه لا زال ذكراها حية في قلوبنا حتى اليوم وتأثيرها أصبح أقوى بكثير من اليوم الأول، لماذا؟ لأن الموقف الذي يجب إظهاره في الوقت المحدد وعلى الفور كان عملية المقاومة، لأن الوعي العميق بالإنكار والإبادة المفروضين على المجتمع الكردي تعتبر كارثة كبيرة، والاعتقاد بضرورة تصعيد النضال من أجل الوجود والحرية على هذا الأساس في خط التضحية، لأنه تم تنفيذه بنجاح كانتصار أيديولوجي عظيم هزم عقلية وسياسة الإبادة والفاشية وضمّن الوجود وحقق الحرية للكرد.

وقيّم القائد أوجلان مقاومة السجون الكبرى، التي تجسّدت في انتصار مقاومة صيام الموت في 14 تموز، بأنه "تم إنشاء جسر صلب من الموت إلى الحياة الحرة"، وحثّ جميع الحركات والشعب على عبور الجسر الصلب بثقة وإيمان كبيرين والسير نحو حياة حرة، كحركة وشعب، نسير على هذا الجسر منذ 40 عاماً لخوض نضال من أجل الحرية، كما أننا ننظم أنفسنا ونخوض النضال من أجل الحرية على مدى 50 عاماً تحت قيادة مظلوم، كمال وخيري.

لا ينبغي للمرء أن يشير إليها باسم "مقاومة السجون" أو " مقاومة صيام الموت العظيمة" في 14 تموز، من المهم جداً أن يفهم المرء هذه المقاومة بشكل صحيح وعميق ومحاولة تلبية متطلباتها على هذا الأساس، دعونا لا ننسى أنه كما قال القائد أوجلان إن النضال في السجون هو حقاً المكان الذي يتم فيه التغلب على الأشياء الصعبة، يعني توجيه ضربة مدمرة وقاتلة للعدو في مكان يقول فيه "أنا حاكم كل شيء" في مقره، علاوة على ذلك، فإن مقاومة صيام الموت العظيمة في 14 تموز، لم تكتفِ بتوجيه ضربة للعدو، بل هزمت عقلية وسياسة الاستعمار والإبادة بشكل كامل، مما ضمنت انتصار نضال الشعب الكردي من أجل الوجود والحرية.

على الرغم من مرور 40 عاماً ألا إن مقاومتهم تنير نضالنا

بماذا فعلوا هذا؟ لقد نفذوا هذا بلا شك بوعي، وإيمان، وإرادة وشعور بالمسؤولية، على الرغم من عدم قيام أحد بإعطائهم الأوامر، إلا أنهم أخذوا الأوامر من القيادة والحزب وخط الحياة الحرة، لقد وجدوا الشيء الصحيح، وقرروا ذلك وتحمّلوا المسؤولية بتطبيقه دون توقّع أي شيء من أحد، من الواضح أنهم نجحوا لأن لديهم فلسفة الحياة وإرادة "حب الحياة بما يكفي للموت من أجلها"، لقد نجحوا لأن لديهم وعي واعتقاد "يجد النصر في الحركة الآبوجية"، لقد مر 40 عاماً، لكن الحقيقة التي لا نزال نستذكرها اليوم، والتي تنير طريق حياتنا اليومية ونضالنا بدروسها الثرية يكافح هي حقيقة المقاومة هذه، ويتضح أن الحياة الصحيحة هي حياة أولئك الذين خاضوا هذه المقاومة، في الواقع، أولئك الذين يعيشون بحرية هم خيري، وكمال، وحقي وعلي جيجك.

لذا من المهم أن نفهم ونستوعب حقيقة مقاومة صيام الموت العظيمة في 14 تموز، بكل أبعادها، على أساس تعلم دروسها الثرية، ووصفت حركتنا وشعبنا هذا القرار التاريخي بأنه "قرار الكرامة الوطنية"، وذكر أن هذا القرار وتنفيذه جعل حركتنا وشعبنا فخورين به، وفي ظل الهجمات الاحتلالية والإبادة، تم تفريق وسحق جميع أنواع تنظيماتها، واستسلامها، واستيعابها، وكانت على وشك القضاء عليها، انبثق الواقع الإنساني والاجتماعي من هذا الوضع، ونشأ مجتمع وشخصية جديدة بروح وفكر وإيمان الحرية، وتم تعريف ذلك على أنه بداية مسيرة نحو إنسان حر ومجتمع ديمقراطي.

تم تصعيد جميع النضالات على أساس خط المقاومة

بعد المقاومة العظيمة، صُعّدت جميع النضالات على الجبال، وفي المدينة، وفي السهول وفي السجون على أساس خط مقاومة السجون، وتم خوض النضال على أساس إصرار مقاومة صيام الموت العظيمة في 14 تموز، واكتساب القوة والإرادة لتوجيه ضربة ضد جميع أنواع ردود الفعل، وجعل حركة الحرية محلية وعالمية، هذه هي حقيقة مقاومة 14 تموز، ومستوى التطور والإنجازات التي كشفت عنها خلال 40 عاماً، في هذه الحالة، لا يوجد عدو لا يمكن هزيمته، ولا توجد عقبة لا يمكن تجاوزها، ولا يوجد نجاح على الإطلاق لا يمكن تحقيقه، إذا تم اتباع المسار الصحيح والخط الصحيح.

نحن نعلم أن روح وتصميم مقاومة 14 تموز، تحوّلت إلى انتفاضات شعبية وثورة حرية المرأة في 15 آب 1984 وبعد عام 1990، وشهدت تطوراً كبيراً على هذا الأساس، كما يجب دراسة هذا التاريخ الحديث لمعرفة كيف تطورت مقاومة الكريلا والمقاومة الشعبية معاً، وحدثت ثورة النهضة الوطنية، التي حطمت الاستعمار والإبادة الجماعية في كردستان وقادت الشعب الكردي إلى وجود حر.

نحن نعلم جيداً أن العدو الذي لم يستطع الوقوف وهزيمة حرب العصابات ومقاومة الشعب، كان يهاجم القائد آبو أكثر من أي وقت مضى منذ 6 مايو 1996، ومنذ 9 أكتوبر منذ عام 1998، كان يحاول الاستمرار في ذلك في مستوى المؤامرة الدولية. هنا، في بيئة تتطور فيها حرب العصابات ومقاومة الشعب على طول الخطوط البطولية، يتم اتخاذ الخطوات الأولى لثورة حرية المرأة، ومن أجل منع هذه الأشياء، يهاجم العدو المفترس والقاتل، القائد آبو، ونرى ذلك ضد هذا. مقاومة تضحية بالنفس في 30 يونيو.

كما نعلم جيداً أن العدو الذي لم يستطع الوقوف وهزيمة الكريلا والمقاومة الشعبية، وجّه هجماته ضد القائد أوجلان أكثر من أي وقت مضى منذ 6 أيار 1996 وحاول الاستمرار في ذلك على مستوى المؤامرة الدولية منذ 9 تشرين الأول عام 1998، هنا، وفي بيئة تتطور فيها مقاومة الكريلا والمقاومة الشعبية على طول الخطوط البطولية، يتم اتخاذ الخطوات الأولى لثورة حرية المرأة، ومن أجل منع كل ذلك، يشن العدو القاتل هجماته ضد القائد أوجلان، ونرى ظهور المقاومة الفدائية في 30 حزيران.

(ل م)