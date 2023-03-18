حزب العمال الكردستاني يهنئ الشعوب التواقة للحرية بعيد نوروز

أصدرت اللجنة المركزية لحزب العمال الكردستاني، بياناً كتابياً؛ بمناسبة عيد نوروز، رحبت فيه بالعام 2635 لنوروز، والعام الواحد والخمسين لمسيرة الحرية التي بدأها القائد أوجلان عام 1973، بحماس ومقاومة لا مثيل لهما.

كما باركت عيد نوروز، عيد الحرية في شخص القائد أوجلان، على شعبنا وعلى جميع الشعوب المقاومة وأصدقائنا، وقالت "نستذكر في شخص مظلوم دوغان، زكية، رهشان، روناهي، بيريفان، سما، سارة، روكن، أفين غويي، ياشار بوطان، رابرين آمد، شهداء زاب، متينا، آفاشين وخاكورك وجميع شهداء الثورة، بكل احترام وامتنان، ونجدد العهد بأننا سنتوج ذكراهم بالنصر المؤكد، نحن على يقين من أن شعبنا وجميع قوى المقاومة سيصعدون مرة أخرى النضال من أجل الديمقراطية والحرية بروح مقاومة نوروز ويتوجونها بالنصر عام 2023، كما نبارك أسبوع البطولة الوطنية، إضافة إلى نوروز، ونستذكر مرة أخرى في شخص أبطالنا الوطنيين الرفيق مظلوم دوغان والرفيق معصوم قورقماز، جميع شهداء المقاومة بكل احترام وامتنان.

رمز المقاومة والحرية

نوروز هو يوم جديد، يوم الانبعاث، بداية جديدة، يوم الوحدة والمقاومة والحرية لكل الشعوب التي تنتفض في وجه الظلم والقمع وتقاوم وتحتفل، نوروز كرمز للمقاومة والحرية، احتفل به الكرد، العرب، الأتراك والفرس والعديد من الشعوب منذ آلاف السنين، على الرغم من أن الدولة التركية الفاشية والمستبدة حاولت إطفاء روح مقاومة نوروز وجعلها بلا معنى، إلا أنها لم تنجح، لكن هذه حقيقة بأن يتم الاحتفال بعيد نوروز لأول مرة وفقاً لمعناه وجوهره مع حزب العمال الكردستاني باعتباره يوماً للمقاومة والانتفاضة، إن تجمع القائد أوجلان للمجموعة الأساسية الأولى لحزب العمال الكردستاني، المجموعة الآبوجية، عند سد جوبوك في أنقرة في يوم نوروز، قبل 51 عاماً بالضبط، يكشف عن جدلية مقاومة نوروز وحزب العمال الكردستاني، بهذا المعنى، أن حزب العمال الكردستاني هو حزب نوروز، وحقيقة أن الرفيق مظلوم دوغان، الذي أشعل نار نوروز بثلاثة اعواد ثقاب في السجن يعبر عن مدى تمثيل حزب العمال الكردستاني لروح نوروز ومدى معنى نوروز في حزب العمال الكردستاني، بعد أن أشعلت زكية ، رهشان، بيريفان وروناهي شعلة نوروز، فبات من المعروف أن التسعينيات اتحدت مع انتفاضات الشعب العظيمة.

مقاومة وموقف القائد أوجلان

من خلال الاحتفال بنوروز آخر، فإن القائد أوجلان الذي لا يزال معتقلاً في إمرالي، هو العلامة الأكبر لشعبنا وحركتنا على المساءلة والمحاسبة والانتفاضة والتحرر، القائد أوجلان تفرض عليه عزلة مشددة في إمرالي، ومركز الإبادة حالياً هو إمرالي، ومع هذا الوضع فقط، يتبين بوضوح أن القائد أوجلان ودون التخلي عن مقاومته، يستمر بها بإصرار شديد بالرغم من العزلة وكافة أشكال الضغوطات التي تمارس عليه، القائد أوجلان بمقاومته، هزم سياسات حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية AKP-MHP الفاشية، المتمثلة بكسر إرادة شعبنا وحركتنا، والذي لا يرى ولا يدرك سياسات الحرب الخاصة والإبادة التي تمارس ضد القائد في إمرالي، من المستحيل أن يفهم كيف أن القائد أوجلان يبدي كل هذه المقاومة ضد كل هذا ولا يزال متمسكاً بموقفه، وباختصار شديد، يجب على المرء أن يدرك ويقول، إنه إذا لم تحقق دولة الاحتلال والاستعمار التركية أهدافها في السنوات الـ 8 السابقة من الحرب المهولة، فإن هذا قد حدث بفضل مقاومة وموقف القائد أوجلان.

شعب كردستان الباسل والأصدقاء والرفاق المقاومون!

فاشية حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية ودولة الاحتلال والاستعمار التركية، التي تلقت الدعم والقوة من حلف شمال الأطلسي، وحشدت كل إمكاناتها وقدراتها، وهاجمت حركتنا بكل قوتها في 8 سنوات بطريقة غير مسبوقة ومألوفة، وهدفهم هو هزيمة حركتنا والقضاء عليها في ذكرى مرور 100 عام على تأسيس الدولة التركية ومعاهدة لوزان، ولذلك، بدون الالتزام بأخلاق الحرب والمعايير القانونية والإنسانية، ترى كل شيء مباحاً وشرعياً لها، بما في ذلك القنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيميائية، النظام الفاشي يرتكب جرائم الحرب ضد مقاتلي الحرية (الكريلا) كل يوم، أرادت أن تحقق حلمها بحكم السياسة القانونية وشعبنا، وإسكات وقمع وإعادة توجيه جميع الناس وكافة قوى المقاومة، بالضغط والقوة، وضد هذه الحرب التي تخوضها فاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بكل قوتها وقدراتها وبطريقة تخلو من المبادئ والأخلاق، فإن شباب وشابات كردستان يسطرون أروع الملاحم في جبال كردستان، وشعبنا لم يتخلَ ولم يتنازل عن هويته وحريته".

يتبع..

(ف)