حزب العمال الكردستاني يدعو لإفشال أهداف المؤامرة الدولية وضمان حرية القائد أوجلان الجسدية

وقالت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني (PKK)، في بيانها الذي نقلته وكالة فرات للأنباء، اليوم الخميس:

"ندخل العام الـ 24 للمؤامرة الدولية التي نفذت بحق القائد عبدالله أوجلان وبحق إرادة الشعب الكردي الحر، في 9 تشرين الأول عام 1998 ؛ لقد استخدمت القوى المتآمرة كل الوسائل طيلة 23 عاماً وتحاول إنهاء القائد أوجلان ووجود الشعب الكردي الحر؛ نحن كشعب وكحركة، نناضل بشجاعة ضد هذه المؤامرة لمدة 23 عاماً بقيادة القائد أوجلان؛ لقد تحملنا في هذه المقاومة مصاعب كبيرة، ولكننا حققنا أيضا إنجازات تاريخية؛ عشرات الآلاف من الشهداء الأبطال استشهدوا خلال 23 عاماً من المقاومة.

بمناسبة الذكرى السنوية الجديدة، نحيي مقاومة إمرالي التاريخية ومقاومة حملة "لن تستطيعوا حجب شمسنا" التي أصبحت حلقة من النار حول القائد أوجلان؛ كما نستذكر جميع الشهداء الأبطال الذين استشهدوا في نضالهم ضد المؤامرة في شخص رفاقنا خليل أورال وآينور آرتان باحترام وحب وإخلاص، وباسم الشعب والحركة نقول إنه في السنة الـ 24 من المؤامرة سنبقى أقوياء وننتصر بعظمة.

مؤامرة 9 تشرين الأول الدولية هجوم قذر لإبادة الشعب الكردي وطمس هويته

كما هو معروف؛ إن مؤامرة 9 تشرين الأول الدولية، كانت هجوماً قذراً متسقاً بالسياسة والذهنية القذرة ضد الشعب الكردي لإبادته وطمس هويته؛ حيث أرادت الدول التي شاركت في المؤامرة، تقويض حل ديمقراطي ليبرالي للقضية الكردية وذلك من خلال إنهاء حركة حزب العمال الكردستاني وقائدها أوجلان، وبالتالي تحقيق هدف الإبادة الجماعية ضد الكرد؛ في هذا السياق، أراد عدو وجود الشعب الكردي، عدو الحل الديمقراطي للقضية الكردية وعدو الحياة الديمقراطية والحرة، أن يبقى تحت حكم القوى الفاشية الرجعية في الشرق الأوسط والعالم على أساس الإبادة الجماعية للكرد؛ بالطبع كانت عواقب هذه الهجمات القذرة خطيرة للغاية على الكرد وكل شعوب الشرق الأوسط، لكن المقاومة الكبيرة التي استمرت 23 عاماً ضد المؤامرة لم تسمح للمتآمرين بتحقيق هذه الأهداف.

بلا شك، إن الإدارة الأمريكية قد خططت لهذه المؤامرة ونفذتها آنذاك، حيث تم استخدام جميع دول الناتو، القوى الرجعية العالمية والإقليمية والقوات الكردية الخائنة؛ كان الجزء الأكثر أهمية في التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط خلال الحرب العالمية الثالثة، لكن لم تتمكن أية قوة من التي شاركت في المؤامرة من تحقيق هدفها بالكامل، لقد كسرت مقاومة الشعب الكردي البطولية بقيادة قائدها أوجلان كل هذه الأهداف والغايات.

تستخدم القوات المتآمرة جميع أنواع التكتيكات منذ 23 عاماً للقضاء على القائد أوجلان وحركة الحرية الكردية. من المؤامرة إلى سياسات الإعدام، من سياسة القمع التي تنتهجها في إمرالي إلى عمليات تقويض الحلول، من الهجمات المدفعية إلى الحرق العمد والتدمير، لكن الشعب الكردي بقيادة القائد أوجلان والقوى الديمقراطية قد أفشلت جميع هذه الخطط والأساليب من خلال مقاومة حقيقية؛ ففي كل مرحلة، تم سحق هجمات المتآمرين، وكان الأمل في الحرية يقوى دائماً، كما كانت قوات المتآمرين مهزومة دائماً.

كل الدول التي شاركت في المؤامرة تدين بالاعتذار للكرد وعليها تصحيح أخطائها

نحن الآن ندخل العام الـ 24 من المؤامرة الدولية ومقاومة حملة "لن تستطيعوا حجب شمسنا" موجهة ضد هذه المؤامرة، والنتائج الإجمالية للمقاومة التي دامت لمدة 23 عاماً واضحة جداً؛ الولايات المتحدة التي قررت المؤامرة وقادتها تذهل حيال التطورات التي تحققت في كردستان والشرق الأوسط، وتواصل تحقيقاتها حتى تتعرف على النقاط التي أخطأت فيها سياستها؛ وهنا يمكننا القول بوضوح أن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت الخطأ الأكبر في تنفيذها للمؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان وحرية الكرد، بهذا قد انتهكت ما يسمى بـِ "معايير Wilsop"، لذلك يجب عليها تصحيح خطأها التاريخي ودفع ديونها بالاعتذار للشعب الكردي.

إدارة حسني مبارك في مصر وإدارة حزب PASOK في اليونان، والتي استخدمت بنشاط في المؤامرة، قد ولت الآن. حتى إدارة بوريس يلتسين أدركت عواقب هذه المؤامرة؛ في الواقع لقد هزمت سياسات تقويض الواقع التاريخي للإنسانية من أجل المصالح الرخيصة، وبلا شك أن الإدارات الحالية لكل الدول التي شاركت في المؤامرة تدين بالاعتذار للكرد وعليها تصحيح أخطائها.

الفشل المطلق للمؤامرة سيمحي السياسة والذهنية الفاشية القاتلة في تركيا

إن موقف دولة الاحتلال التركي وإدارة حزب العدالة والتنمية AKP واضح، لقد لقي بولنت أجاويد حتفه ولم يدرك بعد معنى المؤامرة الدولية، كما أن شخصية رجب طيب أردوغان الذي يستغل هذا الوضع حيث أنه يعتمد على دولت بهجلي، هاكان فيدان، سليمان صويلو، وخلوصي أكار، الأعضاء الأصلاء، يسعى للحفاظ على أنفسهم لكن من الواضح أنهم سينهاروا في مواجهة قوات الكريلا للحرية كما هزم أردوغان في تركيا، ومن الواضح أن الفشل المطلق للمؤامرة سيمحي السياسة والذهنية الفاشية القاتلة في تركيا

مما لا شك فيه أن أعظم قوة في المؤامرة الدولية هي خيانة الكرد المتجسدة في الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK وأصبح واضحاً إلى أية درجة وصلت، فقد تعاهدوا مع الفاشية التركية المعادية للكرد، وأطلقوا رصاصهم على قوات الحرية الكردية، وقتلوهم، لقد أصبح من الواضح مرة أخرى أن النضال ضد السياسة والعقلية الفاشية القاتلة لا يختلف عن النضال ضد الخيانة الجديدة. على هذا الأساس في شخص شهداء خليفان نستذكر باحترام شهداء المقاومة الأبطال ضد جيش الاحتلال في حفتانين ومتينا وزاب وأفاشين وزاغروس وخاكورك، وندعو شعبنا لمواصلة التجمع والسير بقوة على خطى الشهداء الأبطال.

القائد عبد الله أوجلان حقق تقدماً تاريخياً كبيراً

في خضم 23 عاماً من المقاومة ضد المؤامرة الدولية، من الواضح كيف حقق القائد عبد الله أوجلان تقدماً تاريخياً كبيراً، حدثت ولادة القائد الثالث في خضم هذه المقاومة وأصبح القائد أوجلان قائد عالمي لكل مضطهدي العالم، كما توضح نظرية الحداثة الديمقراطية هذه الحقيقة، كما أن النتائج العملية لهذا التطور التاريخي في كردستان والشرق الأوسط والعالم سوف تتضح في المستقبل.

لقد عزز شعبنا رغبته بالحياة الحرة على مدى 23 عاماً من المقاومة ضد المؤامرة وأثبتت قوات الكريلا والقادة الأبطال لشعبنا عدة مرات في هذه العملية أنها لن تفشل وستنتصر، لقد حققت ثورة تحرير المرأة، التي هي ضمانة الانتصار ورائدة نضالنا من أجل الحرية، أكبر تقدم لها وأهمها في هذه المقاومة التي استمرت 23 عاماً ولطالما كان الشبيبة الكرد قوة رئيسية في النضال على مدى 23 عاماً ضد المؤامرة كما أدى نضال قواتنا ضد المؤامرة إلى تطورات تاريخية مهمة ذات معاني، مثل ثورة الحرية في روج آفا.

ندعو إلى مواصلة النضال الفعال في كل الساحات من أجل الحرية الجسدية للقائد أوجلان، وإفشال المؤامرة

وكما يقول القائد عبد الله أوجلان عملنا في 23 سنة هو نفسه في العام 24، ومن الواضح أن الكفاح الأكثر معنى واتساعاً هو الكفاح ضد مؤامرة 9 تشرين الأول، الكفاح الأكبر ضد منفذي مؤامرة 2019و2020 في كري سبي، سري كانيه وشنكال سيتواصل الكفاح في السنة الـ24. حملة "حان وقت الحرية" التي تطالب بحرية القائد عبد الله أوجلان، ستصبح أكثر قوة في الساحات وبهذا الشكل سوف يتحطم نظام العزلة والتعذيب في إمرالي، المؤامرة ستهزم بالتأكيد من خلال الوسائل والأساليب الإبداعية واستراتيجيتنا في حرب الشعب الثوري

على هذا الأساس ندعو جميع قوى المؤامرة إلى إعادة النظر في سياستها العدائية تجاه الشعب الكردي، ندعو رفاقنا الحزبيين وشعبنا الوطني وأصدقاءنا الديمقراطيين إلى مواصلة النضال الفعال في كل الساحات في السنة الرابعة والعشرين من النضال من أجل الحرية الجسدية للقائد أوجلان، وإفشال المؤامرة، وضمان الحرية".

(س ر)