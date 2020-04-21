ينبغي للسلطات المحلية والتحالف بقيادة الولايات المتحدة منح الدعم الكامل

قالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان اليوم إن إنشاء فريق عمل جديد للمساعدة في إيجاد آلاف المحتجزين والمفقودين في شمال شرق سوريا خطوة مهمة نحو المساءلة عما حدث لهم، ينبغي على السلطات في شمال شرق سوريا والتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة تقديم الدعم الكامل إلى الفريق، وتسهيل حصوله على المعلومات الكفيلة بمعرفة مصير المخطوفين من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا باسم "داعش").

وأعلن "مجلس سوريا الديمقراطية" في الخامس من نيسان/إبريل الجاري, إنشاء فريق عمل مدني مكوّن من محامين، وناشطين، وأقارب المفقودين، وقالت هيومن رايتس ووتش في رسالة إلى المجلس بتاريخ 20 أبريل/نيسان إن إنشاء فريق العمل يشكل خطوة إيجابية، تضمنت الرسالة خطوات تضمن فعالية عمل الفريق.

بيج: الأسر تنتظر معرفة مصير أحبائها

قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش, مايكل بَيج: "هذا الإعلان سيدعم الأسر التي انتظرت طويلاً معرفة مصير أحبائها المفقودين، ينبغي على السلطات المحلية والتحالف بقيادة الولايات المتحدة بذل كل ما في وسعها لضمان نيل فريق العمل الدعم الكفيل بإنجاح عمله".

وقال الإعلان إن فريق العمل مكلف بـ "جمع وتحديد البيانات الخاصة بملف الاعتقال ووضع الخطط اللازمة بما يلبّي تطلُّعات وآمال السوريين في الحقيقة والعدالة والمحاسبة".

الفريق مخول بالتواصل والتنسيق مع جميع الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في هذا الشأن, ويتعهد مجلس سوريا الديمقراطية بتقديم دعمه الكامل والكبير على مختلف المستويات لضمان تحديد هوية جميع المعتقلين والمفقودين والمخطوفين وإطلاق سراح من كان معتقلاً منهم.

ومن بين أعضاء فريق العمل الثمانية: المحامية البارزة في شمال شرق سوريا مجدولين حسن؛ وفدوى محمود، مؤسِّسة "عائلات من أجل الحرية"، وهي مجموعة سورية تُعنى بمعرفة مصير السوريين المفقودين والمحتجزين وإطلاق سراح من كان حياً منهم.

توصيات هيومن رايتس ووتتش

حثّت المنظمة، مجلس سوريا الديمقراطية و"قوات سوريا الديمقراطية"، على ضمان أن يكون تكليف الفريق مركزاً في المقام الأول على المفقودين والمخفيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لا سيما الذين خطفهم داعش.

ونشرت هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط تقريراً يوثق حالات المخطوفين من قبل داعش. وبينما لم يُعرف إجمالي المفقودين.

وفقاً لـ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن ما يزيد عن 8,143 مخطوفين من قبل داعش وضعهم مجهول، بعد أن نُقل العديد منهم إلى مناطق تخضع الآن لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

قالت هيومن رايتس ووتش إن إنشاء فريق العمل هو خطوة أولى أساسية لمعرفة مصير من فُقدوا أو احتُجزوا أو اختطفوا، إلا أن فاعليته مرتبطة بمنحه صلاحية طلب المعلومات من السلطات الإقليمية والمحلية، بما فيها مجلس سوريا الديمقراطية، وقوات سوريا الديمقراطية، وقوات الأسايش في المنطقة، والمجالس المدنية، وأجهزة المخابرات.

وشددت المنظمة على أنه ينبغي أن تتيح السلطات لفريق العمل، وكذلك للمنظمات الدولية المكلفة بمراقبة الاحتجاز، دخول جميع السجون الرسمية وغير الرسمية الخاضعة لسيطرتها، وكما وثقت هيومن رايتس ووتش، قد يكون بعض المخطوفين أو المحتجزين من قبل داعش موجودين حالياً داخل مراكز احتجاز تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، أو تلك التي يديرها مجلس سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا تحت شبهة انتمائهم إلى التنظيم.

ينبغي للسلطات التي تسيطر على السجون أن تتأكد من أن جميع المعتقلين هناك محتجزون على أساس قانوني واضح، وأنهم مثلوا أمام سلطة قضائية لتحديد ضرورة احتجازهم وشرعيته، على السلطات تقييم ما إذا كان أي معتقل هو عضو محتمل في داعش، أو مخطوفاً أو محتجزاً من قبل التنظيم، خصوصاً في حالة الأطفال المحتجزين.

ينبغي على الولايات المتحدة والتحالف بقيادتها، كحلفاء لقوات سوريا الديمقراطية، دعم المبادرة، بما يشمل تمكين فريق العمل من الدخول إلى مراكز الاحتجاز التي تسيطر عليها وتوفير المعلومات التي قد يطلبها الفريق لإنجاح مهمته.

نجاح فريق العمل يعتمد على قدرته على التواصل

قالت هيومن رايتس ووتش إن نجاح فريق العمل سيعتمد على قدرته على التواصل داخل شمال شرق سوريا وخارجه، يضم الفريق أعضاء من داخل تلك المنطقة وخارجها، وهو مكلف بتغطية الجزء الخاضع لسيطرة مجلس سوريا الديمقراطية في المنطقة الشمالية الشرقية بأكمله، ينبغي للفريق الجديد تعيين متحدث رسمي فوراً والإعلان بانتظام عن آخر التطورات المتصلة بعمله وتقدمه.

وبحسب المنظمة فإنه ومنذ خسارة داعش السيطرة على الأرض في المنطقة، لم تلق الجهود المتعددة لمعرفة مصير مخطوفي التنظيم النجاح، لغياب الإدارة السياسية والدعم من السلطات المحلية، فضلاً عن عدم تنسيق الجهود، ينبغي لفريق العمل التواصل مع جهود فرق أخرى والبناء على ما قامت به لمعرفة مصير مخطوفي داعش، من بين تلك المجموعات "فريق الاستجابة الأولية" في الرقة، الذي قاد جهود استخراج الرفات من القبور الجماعية التي عثر عليها في المنطقة منذ 2017، و"جواب"، وهي تحالف لأسر المخطوفين من قبل داعش.

قال بَيج: "اختطف داعش آلاف الأشخاص، منهم نشطاء حقوقيون، وأطباء، ووجهاء محليون لترسيخ حكمه القائم على الترهيب في سوريا، ينبغي على مجلس سوريا الديمقراطية متابعة هذه الخطوة الإيجابية الأولى بالالتزام المستمر بهذه القضية التي تم تجاهلها طويلاً".

(ر ح)