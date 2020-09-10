هيومن رايتس ووتش: الوفاق استخدمت مدافع مضادة للطائرات ضد المتظاهرين

ووثقت المنظمة الحقوقية بين 23 و 29 أغسطس/آب الماضي، استخدام الميليشيات الليبية بنادق آلية ومدافع مضادة للطائرات محمولة على مركبات ضد المتظاهرين.

وقالت المنظمة في بيان لها إن متظاهرا قتل وأصيب آخرون في أعمال العنف. وأضافت أن 24 شخصا على الأقل - بينهم مراسل محلي - اعتقلوا وتعرضوا للضرب.

وبدوره قالت حنان صلاح، باحثة أولى مختصة في ليبيا بهيومن رايتس ووتش، "الانقسامات السياسية والمخاوف الأمنية لا تبرر قيام الجماعات المسلحة بمهاجمة متظاهرين بالبنادق الآلية والأسلحة المضادة للطائرات لترهيبهم وتفريق الاحتجاجات. يتعين على سلطات طرابلس التحقيق والإفصاح عن أسماء هذه الجماعات المسلحة والقادة الذين لم يلتزموا بالمعايير الشرطية الأساسية ومحاسبتهم."

ونزل مئات الليبيين إلى شوارع طرابلس ومدن أخرى تقع تحت سيطرة حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج الشهر الماضي للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

(ي ح)