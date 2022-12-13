هيومن رايتس ووتش تعلق على إعدام المحتجين في إيران: تصعيد خطير للوضع

تطرقت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى تفاصيل الإعدام الجائر "لمحسن شكاري ومجيد رضا رهنورد"، وكتبت أن عدة أشخاص آخرين في خطر الآن، واصفة عمليات الإعدام بأنها "انتهاك صارخ للعدالة وتصعيد خطير للوضع"، وفقاً لوكالة روج نيوز.

وقد أصدرت محاكم "الثورة الابتدائية" ما لا يقل عن 11 حكماً آخر بالإعدام على صلة بالاحتجاجات ومن المتوقع أن تدين العشرات بينهم أطفال، بتهم قد تصل إلى حكم الإعدام.

ووصفت المنظمة الدولية الأحكام الصادرة عن القضاء الإيراني مثل "الإفساد في الأرض ونهب الممتلكات" بأنها "غامضة". وأضافت إن عملية المحاكمة المتعجلة التي حُرم فيها المتهمون على ما يبدو من الاتصال بمحامٍ من اختيارهم، "بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية".

وقالت الباحثة الإيرانية البارزة في هيومن رايتس ووتش، تارا سبهري فر: "وفقاً للتقارير، يتم تعذيب المتهمين للاعتراف القسري، وحرمانهم من الاتصال بمحامين من اختيارهم، يجتازون مراحل المحاكمة بعجالة، ويتم الاحتيال على الضمانات المنصوص عليها في القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية الإيراني".

وقد تم إعدام مجيد رضا رهنورد - وهو ثاني محتج ينفذ بحقه حكم الإعدام- فجر يوم الإثنين (12 كانون الأول الجاري)، على الرغم من أنه لم يمض سوى 23 يوماً على اعتقاله (يوم 19 تشرين الثاني الماضي)، حسب الوكالة.

وقد أصدرت "محكمة الثورة" التابعة للدولة الإيرانية في مشهد حكماً على "مجيد رضا رهنورد" بالإعدام يوم 29 نوفمبر الماضي، بعد 5 أيام من إصدار لائحة الاتهامات.

(ي م)