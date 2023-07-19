حيث الإنسانية منعدمة

وتظهر المشاهد المصوّرة والفيديوهات التي قيل أنها صُوّرت في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي، جنود الاحتلال التركي وهم يعذّبون عدداً من الشبان السوريين، وتظهر المشاهد أنّ من بين الذين يتعرضون للتعذيب من هم في عمر الطفولة، وقد تمّ تجريدهم من ملابسهم ورميهم على الأرض على وجوههم ليقوم أحد جنود الاحتلال بضربهم على رؤوسهم بعصا.

وتمّ تداول هذه المشاهد على وسائل التواصل الافتراضي من قبل الأطراف العنصريّة والمتعصّبة قوميّاً الذين يستخدمون رمز حزب الحركة القوميّة (الذئب الرمادي)، وتمت تغطية وجوه المحتلّين الذين يمارسون التعذيب بالرمز ذاته.

(ر)