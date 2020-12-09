هيفين إسماعيل: الضامن الروسي لم يفِ بوعوده التي قطعها لنا

وجاء حديث الرئيسة المشتركة تعليقًا على القصف التركي المتكرر لناحية عين عيسى، وموقف روسيا من تلك الهجمات.

وقالت هيفي إسماعيل "الضامن الروسي يلتزم الحياد والصمت على كافة الهجمات التي تتعرض لها الناحية وريفها مع أنه الضامن لوقف إطلاق النار بحسب اتفاق سوتشي في الـ 22 من شهر تشرين الاول من العام الماضي".

هذا وتتعرض ناحية عين عيسى وريفها لقصف عشوائي شبه يومي من قبل المحتل التركي ومرتزقته، وقد زادت حدة هذا القصف منذ منتصف شهر تشرين الثاني من العام الجاري لتستهدف أطراف ومركز الناحية، متسببًا بمقتل 4 مدنيين وجرح 13 بينهم أطفال ونساء.

وتابعت هيفين "هذا القصف يتنافى مع كافة القوانين الدولية، وقد سبب الذعر والخوف لأهالي الناحية وجعلهم في حالة من عدم الاستقرار، وخاصة بعد أن بدأ القصف يطال مركز الناحية بشكل مباشر".

هذا وتعرضت 3 منازل للمدنيين في الحي الغربي من الناحية في الـ 24 من الشهر المنصرم للقصف التركي متسببًا بجرح 3 مدنيين" امرأة وطفليها" بالإضافة إلى استهداف مديرية الكهرباء في وسط الناحية.

ولفتت الرئيسة المشتركة لمقاطعة كري سبي إلى إجراء زيارات متكررة للقاعدة الروسية قرب عين عيسى أجرتها وفود من أهالي وشيوخ ووجهاء المنطقة للاحتجاج على القصف التركي المترافق مع الصمت الروسي.

وذكرت هيفي أن روسيا "وفي كل مرة يعدهم الجانب الروسي بأنه سيوقف هذه الهجمات"، وأضافت" وبعد آخر زيارة للوفد إلى القاعدة بعدة ساعات قُصفت أطراف الناحية بأكثر من 30 قذيفة مدفعية من قبل المحتل التركي ومرتزقته دون أن يحرك الضامن الروسي ساكنًا".

وطالبت الرئيسة المشتركة لمقاطعة كري سبي المجتمع الدولي والضامن الروسي بالتحرك "لوقف هذه الهجمات البربرية على الناحية، والتي في حال استمرارها، ستتسبب بمزيد من موجات النزوح للأهالي".

(م)

ANHA