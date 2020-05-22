هيفين اسماعيل: تعمد تركيا إحراق المحاصيل تهديد لقوت الأهالي واقتصاد المنطقة

وجاء حديث الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي تعليقاً على تعمد تركيا ومرتزقتها إضرام النيران في محاصيل المزارعين في مناطق خطوط التماس في كل من قرى الهوشان والخالدية وصيدا بالقرب من بلدة عين عيسى جنوب مدينة كري سبي/تل أبيض المحتلة.

وأدانت هيفين إسماعيل ممارسات وانتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته بإحراق محاصيل المزارعين، وبالتالي إلحاق الخسائر المادية بممتلكاتهم وقوت عيالهم.

وبررت عدم قدرتهم على السيطرة على تلك الحرائق أو إخمادها خشيةً استهداف فرق الإطفاء من قبل مرتزقة الاحتلال، وذلك لنشوب الحرائق في المناطق القريبة من القرى التي تحتلها تركيا ومرتزقتها.

وطالبت المجتمع الدولي والضامن الروسي بالضغط على تركيا ومرتزقتها لإيقاف اعتداءاتها على ممتلكات الأهالي وإضرام النيران في محاصيلهم الزراعية، وبالتالي زعزعة الأمن الغذائي لهم، والتأثير في اقتصاد المنطقة ككل.

هذا وقد أضرم الاحتلال التركي صباح يوم أمس النيران في محاصيل المزارعين في كل من قرية بير زنار ولق لقو وكور حسن، وفي مساء اليوم ذاته أضرم النيران في كل من الهوشان والخالدية، وكل هذه القرى واقعة في ريف كري سبي الغربي.

(ج)

ANHA