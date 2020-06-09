هيفا عربو: يجب استكمال طريق المقاومة لحماية المكتسبات التي حُققت

كشف مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا التابع لمقاطعة قامشلو سجل 3 شهداء، استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع (مديا)، إثر هجمات الاحتلال التركي، في الخيمة التي نُصبت أمام مركز الشبيبة في الناحية.

والشهداء هم كل من بهارين روج آفا الاسم الحقيقي بسنة علي، سيبان كابار الاسم الحقيقي سيبان أحمد وتولهلدان روج الاسم الحقيقي آلجي سيلفي.

وعُلقت في خيمة الشهداء صورة عضو اللجنة المركزية لحزب العمال الكردستاني قاسم أنكين الذي استشهد في 27 أيار إثر غارة جوية لطائرات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، وصور الشهداء بهارين روج آفا، سيبان كابار وتولهدان روج، وصور القائد عبد الله أوجلان.

وشارك في مراسم الإعلان عن سجل الشهداء ممثلو الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مؤتمر ستار، ومؤسسات المجتمع المدني، والقوى العسكرية.

وتحدثت في المراسم عضوة منسقية مؤتمر ستار هيفا عربو وعزت ذوي الشهداء، وقالت: "استشهاد كل مناضل هو دليل على تجديد روح المقاومة واستمرار نضال الشعوب"، وأوضحت أن الاحتلال التركي ورغم سياساته وهجماته وحملاته العسكرية والإعلامية لم يستطيع النيل من إرادة الشعب الكردي، كون الشعب الكردي أصبح في مرحلة أقرب إلى لنصر".

وأشارت هيفا عربو إلى أن الشعب الكردي يمتلك إرادة قوية وتاريخه مليء بالنضال ويُدرك حقيقته جيداً، وشددت على ضرورة استكمال طريق المقاومة والرفع من وتيرة النضال لحماية المكتسبات التي حُققت بفضل دماء الشهداء.

وفي نهاية المراسم سلّم مجلس عوائل الشهداء وثائق الشهداء لذويهم.

(س آ- س ب/ أ ب)

ANHA