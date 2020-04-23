هيئة الزراعة تزرع مساحات واسعة من الخضار لتوزيعها على مهجري عفرين

بدأت هيئة الزراعة في مقاطعة الشهباء بزراعة شتل الخضروات الصيفية بعد نموّها، حيث باشرت هيئة الزراعة بزرع الشتل في الأراضي، وذلك ضمن مشروع لتوزيع خضروات هذه المزروعات على أهالي عفرين المهجّرين عن طريق الكومينات.

وضمت البساتين المزروعة عدة أنواع من الخضروات كالبندورة والباذنجان والفليفلة والبصل والبطاطا، لتقديمها كمساعدة للأهالي خلال فصل الصّيف.

وفي هذا السّياق أجرت وكالة هاوار لقاء مع العضو في هيئة الزراعة لمقاطعة الشهباء محمد الويسي، حيثُ قال: "في بداية الموسم الصيفيّ نعمل على مشاريع عدّة لدعم الأهالي، وخلال خطّة عمل للموسم الحالي، تمّ الإقرار بزراعة مساحات واسعة في المقاطعة، كزراعة مشاتل الأشجار المختلفة (الزيتون والسرو والصنوبر والتين والفستق والعنب) إضافة إلى زراعة الزهور".

وتابع الويس:"نعمل على زراعة الأراضي المرويّة (البصل وبطاطا)، أمّا الخضار الصيفيّة نقوم بزراعة كشتل في البداية (البندورة والفليفلة والباذنجان)، حيث يتمّ تقديم المساعدات من قبل الهيئات كتصليح المحرّكات، وتقديم أنواع الأسمدة والمبيدات والأدوية للأراضي".

ونوّه الويس إلى أنّ غايتهم من تكثيف الزراعة تأمين خضار صحّية وخالية من المواد العضوية، كون تلك الخضروات سيتمّ توزيعها عن طريق الكومينات على أهالي عفرين.

حيث أنّ الأيدي العاملة التي تعمل في بساتين الخضروات هذه هم من أهالي عفرين القاطنين في المخيّمات، يعملون ستّ ساعات في اليوم، ويتقاضون أجر مادّي يقدر بـ 1800 ليرة سورية، من قبل هيئة الزراعة.

(إ)

ANHA