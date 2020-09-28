هيئة التربية: اجراءات عديدة اتخذت لحماية الطلبة من فيروس كورونا

وجاء حديث الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية رجب المشرف خلال لقاء خاص أجرته وكالة أنباء هاوار، للحديث عن عدد التلاميذ الذين التحقوا بمقاعد الدراسة خلال العام، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لدرء تفشي وباء كورونا بين التلاميذ.

عدد الطلبة تجاوز 822 ألف طالبًا

وقال الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم إن عدد التلاميذ الذين التحقوا بمقاعد الدراسية خلال اليوم الأول للعام الدراسي الحالي 2020-2021 تجاوز 822 ألف طالبًا قابلًا للزيادة خلال الأيام القليلة القادمة.

وتابع" جهزت هيئة التربية والتعليم خلال العام الحالي 4092 مدرسة جاهزة لاستقبال التلاميذ، ولازال العمل جارٍ على ترميم المدارس لوضع المزيد منها في الخدمة خلال الأيام القادمة، ويدرّس فيها 38 ألف و228معلم/ة.

إجراءات عديدة بالتنسيق مع هيئة الصحة للحماية من فيروس كورونا

وأوضح المشرف أنهم وبالتنسيق مع هيئة الصحة في الإدارة الذاتية اتخذوا العديد من الإجراءات لمنع تفشي وباء كورونا بين التلاميذ خلال العام، وتمثلت في العديد من الإجراءات منها عملية تعقيم وتنظيف المدارس بشكل عام قبل دخول التلاميذ إليها وبشكل دوري خلال أيام الدوام.

وكذلك تطبيق التباعد الاجتماعي بين التلاميذ من خلال تقليص عدد التلاميذ في الغرف الصفية الى النصف وتطبيق نظام الأفواج في كافة المدارس.

اجتماعات مع أسر الطلبة لمناقشة أمور النظافة وتطبيقها

ونوه المشرف الى أنهم وخلال الفترة القادمة ستعقد عدة اجتماعات مع أولياء الأمور من أجل التعاون والتنسيق مع أُسر الطلبة بما يخص النظافة والتوعية وجميع ما يخص الإجراءات التي من الممكن تطبيقها لحماية الطلبة من الأمراض.

وأشار المشرف إلى أنهم في هيئة التربية وبالتنسيق مع لجان وهيئات التعليم في الإدارات الذاتية والمدنية تم الاتفاق على تعيين مشرفٍ يتبع لهيئات ولجان التربية والتعليم مهمته الإشراف على التلاميذ واتخاذ الإجراءات اللازمة لمن تظهر لديه أية أعراض لأي مرض.

التدريس بمنهاج الإدارة الذاتية مستمر

ونفى المشرف خلال حديثه كل ما روج له، خلال الفترة الماضية، من إيقاف تدريس المنهاج التعليمي التابع للإدارة الذاتية وقال" لا دقة لجميع ما يشاع بهذا الخصوص، ونحن الآن نعتمد تدريس منهاج الإدارة الذاتية في كل من إقليمي الجزيرة والفرات، فيما يدرّس منهاج اليونيسيف في باقي الإدارات".

(سـ)

ANHA