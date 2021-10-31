هيئة التربية والتعليم تُفعّل نظام التقديم الحرّ للمرحلتين الإعدادية والثانوية

الاجتماع عقدتهُ هيئة التربية والتعليم مع كافة الهيئات واللجان التربوية في الإدارات المدنية والذاتية في شمال وشرق سوريا لمناقشة أبرز الصعوبات التي تواجه سير العملية التربوية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وقرارات تطبيق حظر التجوال وإغلاق المدارس بين الفترة والأخرى خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وافتتح الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تطرق الحضور إلى أبرز التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة خاصة جرائم دولة الاحتلال التركي وتهديداتها بشنّ هجوم على المنطقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النقلة النوعية التي شهدتها الإدارة الذاتية بعد تحرير الرقة والمباحثات السياسية التي أجراها مجلس سوريا الديمقراطية في عدد من دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وأول اعتراف رسمي بالإدارة الذاتية من قبل برلمان إقليم كتالونيا في إسبانيا.

ومع دخول فصل الشتاء تم مناقشة آلية توزيع لوازم المدارس من المدافئ ومازوت التدفئة واتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا الذي يزداد انتشاره في فصل الشتاء، بالإضافة إلى إحصاء المدارس التي تحتاج إلى الصيانة وإعادة التأهيل ووضع خطط لتفعيلها وتأمين الكتب المدرسية للطلبة.

وكانت النقطة الأبرز التي تم التركيز عليها خلال الاجتماع هي كيفية استمرار الطلبة الذين انقطعوا عن الدراسة لسنوات؛ لاستكمال تحصيلهم العلمي، وانتهى الاجتماع بإقرار نظام التعليم الذاتي والتقديم الحرّ للمرحلتين الإعدادية والثانوية في شمال وشرق سوريا.

(رع/ مـ)

ANHA