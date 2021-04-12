هيئة التربية والتعليم تنتهي من إعداد برنامج امتحان الشهادتين الإعدادية والثانوية

خلال العام الدراسي 2020-2021، أعدّت هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة المناهج الدراسية لطلاب الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي باللغة الأم لكل مكوّن.

الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، روهات خليل، قالت: إنّهم يسعون إلى تقديم الدعم لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، من خلال افتتاح دورات تقوية إضافية خارج الدوام الدراسي بهدف رفع مستواهم الدراسي.

ونوّهت روهات خليل إلى أنّ هيئة التربية والتعليم أعدّت هذا العام وللمرة الأولى نماذج أسئلة موحّدة لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، وقالت بهذا الصدد: "بهدف تسهيل عملية التقدّم للامتحانات النهائية، تم اختيار المدارس المناسبة لتكون مراكز للامتحانات. وعليه تم تحديد مراكز الامتحانات في كل من قامشلو والحسكة وكركي لكي و الدرباسية. وبالنسبة لطلاب ناحية زركان فسيتم تخصيص سيارات خاصة لنقلهم إلى مراكز الامتحانات".

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بتاريخ الـ 9 من شهر حزيران وتنتهي في الـ 24 منه. فيما تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الفرع العلمي بتاريخ الـ 6 من شهر حزيران وتنتهي في الـ 27 منه. أمّا امتحانات الشهادة الثانوية الفرع الأدبي فتبدأ في 6 من شهر حزيران وتنتهي في الـ 23 منه.

الامتحانات في ظل ظروف جائحة كورونا

وذكرت روهات خليل أنّه وعلى الرغم من ظروف انتشار جائحة كورونا، إلّا أن الهيئة عملت على إكمال استعداداتها من أجل إجراء الامتحانات في وقتها. كما أكّدت اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الطلاب من الإصابة بالفيروس، حيث تم تكليف معلمين من كل مدرسة للإشراف على الوضع الصحي، كما أنّهم سوف يتخذون التدابير الوقائية اللازمة أثناء تقديم الامتحانات.

أمّا حول موضوع الطلاب "الأحرار" أي الطلاب الذين يدرسون في المنزل ويتقدمون للامتحانات النهائية، قالت روهات خليل: "حتى الآن يتم مناقشة هذا الموضوع، ربما يصدر قرار حول الموضوع خلال العام الدراسي القادم".

وحول موضوع كيفية احتساب درجات الطلاب، قالت روهات خليل: إنّهم يحتسبون علامات الطلاب بناءً على كامل العام الدراسي، وقالت بهذا الصدد: "بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية يتم احتساب 5 علامة من مجمل علامات الطالب خلال العام الدراسي، فيما يتم احتساب 50 علامة أخرى من علامات الامتحان النهائي. وبناءً عليه يتم اختبار الطلاب خلال العام الدراسي، ويتم تثبيت علاماتهم كل شهرين".

وبالنسبة لطلاب الشهادة الثانوية فسيتم الاعتماد بشكلٍ أساسي على درجات الامتحان النهائي. ولكن هناك بعض الشروط، ومنها أن الطالب لا يمكنه التقدم للامتحان النهائي ما لم يتم الموافقة عليه من قِبل المعلم، أمّا شروط الموافقة فهي كالتالي: مشاركة الطالب في الدروس، وسلوك الطالب وإنجاز الوظائف المنزلية.

’امتحانات ستكون اختبارات عادلة‘

عضو مركز الامتحانات، نور الدين محمد، نوّه إلى أنّ الامتحانات سوف تكون اختبارات عادلة، وقال بهذا الصدد: "خلال الفصل الدراسي الأول قمنا بتوزيع نماذج امتحانات موحّدة على الطلاب، لكي يتعرفوا على نماذج الأسئلة. كما أنّنا قمنا بتشكيل ثلاثة لجان ضمن مركز الامتحانات، وهي لجنة بنك الأسئلة، ومهمتها جمع كل نماذج الأسئلة من مختلف المناطق، ومن ثم تختار نموذجًا مناسبًا. اللجنة الثانية هي لجنة تحديد مراكز الامتحانات في المدن المذكورة، أمّا اللجنة الثالثة فهي لجنة إعداد الشهادات".

ونوّه محمد إلى أنّ لجنة بنك الأسئلة سوف تستلم 5 إلى 10 نماذج للأسئلة في مادة دراسية، وأضاف: "قبل أن نناقش نماذج الأسئلة، عقدنا اجتماعًا ناقشنا فيها الصعوبات التي يواجهها الطلاب في المناهج الدراسية، ومن ثم نقوم بإعداد الأسئلة بما يتناسب مع مستوى الطلاب".

نور الدين محمد قال في ختام حديثه: إنّ عدد طلاب الشهادة الثانوية في مدارس إقليم الجزيرة بلغ 3172 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 3066 طالبًا وطالبة.

(ك)

ANHA