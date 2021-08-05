هيئة التربية والتعليم تكرّم 10طلبة متفوقين بالشهادة الثانوية

كرّمت، اليوم، هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الطلبة المتفوقين بالشهادة الثانوية بفرعيها الأدبي والعلمي، وذلك في مدينة الرقة.
خبر 2021-08-05T13:52:00 الرقة

وبهدف تشجيع الطلبة في مناطق شمال وشرق سوريا كرمت هيئة التربية والتعليم  10 من الطلبة المتفوقين في إقليم الجزيرة وإقليم الفرات وعفرين، بالشهادة الثانوية بفرعيها الأدبي والعلمي، في مبنى المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق وسوريا بمدينة الرقة.

وشارك في التكريم الطلبة المتفوقين والرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم، الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد حامد المهباش ونائبي الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي حمدان العبد ورياض الهفل.

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بدأ التكريم بكلمة ترحيبية من قبل الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم، كوثر دوكو، التي رحبت بالحضور وهنّأت الطلبة المتفوقين بالشهادة الثانوية بالفرعين الأدبي والعلمي.

وبارك الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد حامد المهباش على الطلبة تفوقهم، وأثنى على الجهود التي بذلوها هم وأسرهم ومعلميهم ومعلماتهم.

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وفي الختام قدّمت هيئة التربية والتعليم درع تهنئة للطلبة بالإضافة إلى كمبيوتر محمول  كهدية لتشجيع باقي الطلبة على التفوق.

(س ر)

ANHA


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