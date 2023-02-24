هيئة التربية والتعليم تفتتح خيماً لطلاب مدرسة الشهيد عكيد في مقاطعة الشهباء

حرصاً على سلامة الطلبة، افتتحت هيئة التربية والتعليم في مقاطعة عفرين والشهباء 33 خيمة في باحة مدرسة الشهيد عكيد، لمواصلة التعليم فيها، وذلك بعد تضرر المدرسة؛ جراء الزلزال الذي تأثرت به المنطقة حسب الهيئة.

ويبلغ عدد الطلبة في مدرسة الشهيد عكيد في المرحلتين الإعدادية والثانوية 527 طالباً/ـة، وفي الابتدائية 600 طالب/ـة، حسب هيئة التربية والتعليم.

وتهدف الهيئة إلى مواصلة التعليم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، جراء الزلزال والحصار الخانق التي تفرضه حكومة دمشق على مقاطعة الشهباء، من خلال عرقلتها دخول المحروقات والأدوية والمواد الغذائية، ناهيك عن المستلزمات المدرسية والكتب.

(ج س/ف)

ANHA