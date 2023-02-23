هيئة التربية والتعليم تضع خطة لتعويض الفاقد التعليمي

تسبّب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بتضرر 327 مدرسة في شمال وشرق سوريا وخروج عدد منها عن الخدمة، وحُرم بذلك نحو 28 ألف و850 طالباً/ـة من التعليم.

وكانت هيئة التربية والتعليم قد شكلت فريقاً هندسياً للكشف عن الأضرار التي خلفها الزلزال في كافة المدارس في شمال وشرق سوريا، حيث أكد أن الأضرار الموجودة في أغلب المدارس خفيفة ويمكن إصلاحها في وقت قريب، إلا أن 56 مدرسة منها خرجت عن الخدمة بشكل كامل.

وفي هذا الصدد، التقت وكالتنا الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم، رجب المشرف، الذي قال "نسعى دائماً إلى تسيير العملية التربوية بنجاح في مناطقنا، لكن بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة حُرم نحو 28 ألف و850 طالباً/ـة من التعليم".

وأوضح رجب المشرف "وضعنا خطة لتلافي هذه المشكلة، وهي توزيع الطلاب على المدارس القريبة من منازلهم، واتباع نظام الفوجين أو ثلاثة أفواج في بعض المدارس، بالإضافة إلى تقليل الساعات الدراسية للطلاب حسب عدد الأفواج".

وبيّن المشرف "طلبنا من المكاتب واللجان التربوية تكثيف البرنامج للطلاب، واتباع نظام التعلم عن بُعد، بحسب الحاجة لتعويض الفاقد التعليمي، ويكون تكثيف البرنامج بحسب الخطة الدراسية الموضوعة لعام 2022 – 2023؛ كون هيئة التربية تضع دائماً خطة دراسية توزع فيها المنهاج على مدار العام، بحيث يوزع البرنامج على كل شهر بطريقة مناسبة".

وفي ختام حديثه أكد المشرف "سنتلافى هذه المشاكل خلال الأيام القليلة القادمة، ولن تكون هناك صعوبات، وسنحقق توزيع المنهاج وتعويض الفاقد التعليمي".

(خ)

ANHA