هيئة التربية والتعليم تعقد منتدىً حواريًّا حول حق التعليم باللغة الأم

وبمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، الذي يصادف21 شباط، تتحضر هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لعقد منتدى حواري، يوم الأحد المقبل، في مدينة قامشلو شمال وشرق سوريا، لشرح أهمية التعلم باللغة الأم.

وبحسب اللجنة التحضيرية، فإن المنتدى المزمع عقده سيتناول محوريين رئيسين، هما "الحق في التعليم باللغة الأم ومكانته في القانون الدولي والإقليمي، والتعليم المتعدد اللغات والثقافات في نظام التعليم في شمال وشرق سوريا".

هذا ويتزامن يوم انعقاد الأحد المقبل الـ 21 من شباط الجاري مع اليوم العالمي للغة الأم.

(أ م/م)

ANHA