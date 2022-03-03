هيئة التربية والتعليم تعقد الكونفرانس الأول للمرأة في الرقة

ونظمت هيئة التربية والتعليم الكونفرانس الأول للمرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تحت شعار "بإرادة المرأة وعلمها سنبني نظاماً تعليمياً موحداً"، حضرته ممثلات عن الإدارات الذاتية والمدنية.

بدأ الكونفرانس المقام في قاعة الاجتماعات في لجنة التربية والتعليم بالرقة، بالوقوف دقيقة صمت، تلاه كلمة للرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بيريفان خالد، أكدت فيها على أهمية المرأة في إدارة المجتمع، ودور التعليم في ترسيخ دور المرأة الريادي.

من جهتها، أكدت عضوة لجنة المرأة في شمال وشرق سوريا، فيروز خليل، على دور المرأة في تحرير شمال وشرق سوريا من مرتزقة داعش، والذي سعى بكافة الأشكال إلى كسر إرادة المرأة، حيث أخذت المرأة على عاتقها بناء أرضية المجتمع، وشددت على أن المرأة ستبني جيلاً أخلاقياً في ظل الإدارة الذاتية.

من جانبها، باركت الناطقة باسم مؤتمر ستار، رمزية محمد، حلول 8 آذار على كافة النساء التواقات إلى الحرية، وعقد الكونفرانس الأول للمرأة، حيث أثنت على دور المرأة المعلمة في المجتمع، وما حققته من مكتسبات في ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا، وإيلائها الأهمية للتعليم باللغة الأم.

هذا، ومن المقرر أن يستمر الكونفرانس الأول للمرأة لهيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حتى يوم غد الجمعة.

(أ ع/ي م)

ANHA