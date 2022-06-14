هيئة التربية والتعليم تعلن عن دورة تكميلية لطلبة الدراسة الحرّة

عقب إعلان هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا عن نظام الامتحان الحر، أعلنت في الـ 13 الجاري عن دورة تكميلية لطلبة الثانوية العامة في نظام التعليم الحر.

وشروط التقدّم للامتحان هي كالتالي:

رسوب الطالب في ثلاث مواد.

يحقّ للطلبة الناجحين الراغبين بتعديل علاماتهم التقدّم لثلاث مواد.

وينصًّ القرار على أنّه يمكن للطالب تسجيل اسمه في دائرة الامتحانات بعد الإعلان عن نتائج الامتحانات الأولى، فيما سيفتح باب التسجيل لخمسة أيام.

ويخصّ هذا القرار الفرعين الأدبي والعلمي، فيما سيكون تاريخ إجراء الامتحانات بين الـ 17 و25 من تموز القادم.

يُشار إلى أنّ هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا قد أعلنت عن نظام الدارسة الحرّة للمرة الأولى خلال العام الدراسي 2021-2022. هذا وبدأ طلاب الثانوية بالتقدّم لامتحاناتهم وفقاً لنظام الدراسة الحرّة في الأول من حزيران الجاري وسينتهون منها في الـ 19 من حزيران الجاري.

(س ب)

ANHA