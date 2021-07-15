هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة تعلن صدور نتائج طلبة الشهادة الثانوية

إعلان النتائج جاء بعد أن انتهى الطلبة من تقديم امتحاناتهم بتاريخ الـ27 حزيران المنصرم، بعد أن بدأت بتاريخ الـ6 من ذات الشهر.

ويستطيع الطلبة معرفة نتائجهم عبر الدخول في الرابط التالي الذي أنشأته الهيئة

https://desteya-pfhc.com/results/

ويذكر أن عدد الطلبة الذين تقدموا لامتحانات المرحلة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي، بلغ 3 آلاف و172 طلبـ /ـة.

ووفق هيئة التربية إن علامات المرحلة الثانوية الفرع الأدبي 700 علامة، والفرع العلمي هي 800 علامة، والطالب الذي يجمع 40% من العلامات، يكون ناجحاً، كما أن علامة النجاح في كل مادة أيضاً هي 40% من العلامة التامة.

ANHA