هيئة التربية والتعليم في الجزيرة تختتم اجتماعها السنوي بجملة مخرجات

نظمت هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة اجتماعها السنوي، بحضور ممثلين عن المجلسين التنفيذي والتشريعي في إقليم الجزيرة، لجنة التدريب في منسقية المرأة، اتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا، جامعة روج آفا، مؤسسة المناهج، مؤسسة اللغة الكردية szk.

بدأ الاجتماع الذي عقد في أكاديمية الشهيد عزيز في حي الطلائع بمدينة الحسكة بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة مصطفى فرحان، قال فيها: "المطلوب من مكونات شمال وشرق سوريا كافة العمل لبناء وتطوير مؤسسات الإدارة الذاتية التي تأسست من أجل المكونات كافة".

وأضاف مصطفى فرحان: "هيئة التربية والتعليم جزء من مؤسسات الإدارة الذاتية، ويتطلب الدعم من كافة المؤسسات الأخرى، لأن هيئة التربية هي الأساس لبناء الإنسان".

وبين فرحان، أن ثقافة نظام البعث كانت إنكار الآخر وطمس هويات الشعوب الأخرى، ونتيجة هذا وصلت سوريا إلى ما عليه الآن، وتابع قائلاً: "أما ضمن الإدارة الذاتية فهي ثقافة الأمة الديمقراطية والتعايش السلمي، الحوار والتطوير والبناء".

وأوضح مصطفى فرحان "رغم كل شيء استطعنا خلال الثورة فتح أكثر من ألفي مدرسة، وتدريب أكثر من 19 ألف معلم/ ة، فتح جامعات، وكل هذا يعتبر من إنجازات الإدارة الذاتية".

ومن جانبها شرحت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة فيفيان أوسي الجانب السياسي، وقالت في مستهل حديثها: "الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مستمرة، وتتجه نحو التصعيد وتغيير استراتيجية القتال، إضافة إلى موضوع انضمام السويد إلى حلف الناتو بموافقة تركيا مقابل الدعم العسكري".

وأوضحت فيفيان "الانتخابات التركية وما تمخض عنها من نتائج وتشكيل الحكومة التركية الجديدة، أوضحت صورة السياسة التركية حيال مناطق شمال وشرق سوريا والقضية الكردية برمتها، وتقوم هذه السياسة على معاداة الكرد والنشاطات الديمقراطية لشعوب المنطقة من كرد، سريان وعرب".

ونوهت فيفيان أوسي، أن التصعيد العسكري التركي في مناطق شمال وشرق سوريا جاء بالتزامن مع اجتماعات أستانا، والتطور الجديد.

وأضافت فيفيان "ترافق التصعيد التركي مع التصعيد الروسي في مناطق إدلب، ومارس الطرفان سياسة التفاوض تحت القصف لانتزاع تنازلات من إيران وسوريا".

وبعد شرح الأوضاع السياسية تمت قراءة التقرير السنوي لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة باللغة الكردية قرأته العضوة في لجنة النشاطات في إدارة مدارس الحسكة ايفا عبد الكريم، وباللغة العربية نائب الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم فيصل الخضر.

وفتح باب النقاش أمام الحاضرين من أجل تلافي الأخطاء وتحسين الواقع التدريسي في المنطقة.

واختتم الاجتماع السنوي لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة بجملة من المخرجات وهي:

1- تدريب المعلمين على أربعة دروس أساسية وهي ( فلسفة التربية – النظام الداخلي – أخلاقيات المعلم- نظام التقييم)

2- التركيز بشكل أكبر على الدورات الأكاديمية وتفعيلها أكثر في المرحلة القادمة.

3- فرز الطلاب المتخرجين من معهد إعداد المدرسين والعمل على ملء الشواغر في المدارس.

4- فرز المعلمين في مراكز التوقيع حسب اختصاصاتهم.

5-إيجاد حل بشكل سريع للمعاهد والمدارس الخاصة التي تدرس منهاج الدولة السورية والتنسيق مع المجلس التنفيذي وهيئة الداخلية ومجلس العدالة لإيجاد الحل بأسرع وقت.

6- تكثيف الاجتماعات الدورية مع أهالي الطلاب والتعاون مع المجالس والكومينات لمعالجة مشكلة التسرب والسرقات.

7- العمل على تأمين احتياجات المدارس .

8- زيادة عدد أعضاء لجنة المتابعة والتدريب في إدارات المدارس.

(كروب /سـ)