هيئة التربية والتعليم بإقليم الجزيرة تندد بالتفجير الذي استهدف سيارة تنقل أعضائها في قامشلو

جاء ذلك خلال بيان أصدرته هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، حول تفجير السيارة صباح اليوم الإثنين، في ساحة مبنى الهيئة بمدينة قامشلو، مما أسفر عن إصابة السائق.

البيان قرئ في مكان التفجير بساحة مبنى الهيئة، باللغتين العربية من قبل نائب الرئاسة المشتركة للهيئة فيصل الخضر، والكردية من قبل الناطقة باسم مكتب المرأة في الهيئة، حنان عنز.

استهل البيان بالإشارة إلى هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وأضاف: "منذ سنوات والدولة التركية الفاشية المحتلة وبكل الوسائل وبهجماتها القذرة والهمجية تهاجم مناطقنا بكافة مكوناتها وأطيافها".

وذكرت أنه "في كل يوم وبكل الأساليب الهمجية تهاجم مدننا وشعبنا وكافة مؤسساتنا المدنية بعمليات الإبادة ضد هذا الشعب المسالم".

ولفت الهيئة الانتباه إلى تفجير سيارة أعضائها في مدينة قامشلو صباح اليوم، ووصفته بـ"الهجمة".

كما توقفت الهيئة في بيانها عند توقيت تنفيذ التفجير، وقالت إن "هذه الهجمة وفي بداية الدوام الرسمي، وفي هذه الساعة هو دليل على قيام الدولة التركية بمجزرة كبيرة، لأن التوقيت الذي جرت فيها هذه الهجمة الهمجية يهدف إلى القيام بمجزرة بحق موظفي الهيئة".

موضحة أنه "منذ سنوات تهاجم الدولة التركية بشتى الأساليب القذرة مناطقنا وشعبنا المسالم لكسر إرادة الشعوب المحبة للديمقراطية والسلام ولتسليم إرادتهم لتهديداتها المتواصلة على شعوب المنطقة".

ونددت الهيئة "بالهجمات الشرسة علينا، ونقول لهم بأننا صامدون في وجه هذا الاحتلال بقوة وإرادة شعبنا الثائر والصامد بوجه كافة ضغوطات هذه الدولة الهمجية والشرسة، ولن يستطيع كسر هذه الإرادة أو تحطيم مستقبلنا الزاهر والمشرق".

هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، أكدت في ختام بيانها "مرة أخرى نقول للعالم أجمع؛ لأعدائنا وأصدقائنا بأننا مستمرون بالتقدم والتطور في مؤسساتنا التعليمية وسوف ننتصر في النهاية".

(كروب/ س ر)

ANHA