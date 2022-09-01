هيئة التربية والتعليم بإقليم عفرين توزع 219 شهادة على طلبة الثانوية وتكرم المتفوقين

وبعدما تقدم طلبة الثانوية( البكالوريا) للامتحانات وصدور النتائج والنجاح فيها وزعت اليوم هيئة التربية والتعليم لإقليم عفرين الشهادات عليهم خلال احتفالية.

وحضر الاحتفالية التي أقيمت في مركز هيئة التربية والتعليم في ناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء المئات من الطلبة مع ذويهم.

وخلال ذلك ألقيت كلمة من قبل الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم لإقليم عفرين صبحي الأحمد بارك فيها على الطلبة نيل الشهادة: "نبارك لطلابنا الأعزاء نيلهم لهذه الشهادة، ونشكرهم على جهدهم المبذول في الدراسة والسعي لتحقيق النجاح".

وأشارت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين خديجة إيبو خلال كلمتها إلى أنهم يستمدون القوة من الطلبة: "إننا نستمد القوة من هؤلاء الطلبة ونرى مستقبلنا المزهر في نجاحاتكم".

وتطرقت خديجة خلال كلمتها إلى أن الطلبة تحدوا الظروف التي يعيشونها وحققوا النجاح في دراستهم: "على الرغم من القصف الذي طال هذه المنطقة إلا أن طلابنا تمكنوا من تحدي الصعوبات ونيل شهاداتهم".

وبعد ذلك وزعت الشهادات على الطلبة، وكرم المتفوقون منهم بتقديم الهيئة " أجهزة آيباد لهم".

والمتفوقون في الفرع العلمي هم الطلبة "حيدر مصطفى حبش وأفيندار صلاح أوسو و جيهان محمد بس و لينا عبود علي، والطالبة منى عيسى معمو من المكون العربي في مقاطعة الشهباء، أما الطلبة المتفوقين في الفرع الأدبي فهم "نوجين محمود سليمان و زليخان حسن عثمان و شرفان شيخو إبراهيم والطالب أحمد خليل حسين".

وعقدت في نهاية الحفل حلقات الدبكة على وقع الأغاني الشعبية.

(سـ)

ANHA