هيئة التربية تستعد لتدريس 789225 طالبـ/ـة في المنازل

مع تفشي فيروس كورونا في الدول المجاورة لسوريا، اتخذت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منذ بداية شهر آذار/مارس مجموعة إجراءات لحماية المنطقة من العدوى.

ꞌتعطيل المدارس جاء حرصاً على صحة وسلامة الطلبةꞌ

وكان من أولى الإجراءات أن قررت الإدارة تعطيل كافة المدارس اعتباراً من 14 آذار وحتى إشعار آخر، حرصاً منها على سلامة الطلبة وحمايتهم من مخاطر فيروس كورونا.

وبموجب هذا القرار أغلقت 4317 مدرسة أبوابها أمام 789225 طالباً وطالبة في عموم مناطق شمال وشرق سوريا.

ꞌالبحث عن طرق وبدائل لتدريس الطلبةꞌ

ولهذا السبب وحرصاً منها على استمرار الطلبة بتلقي العلم، بدأت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية بالبحث عن طرق وبدائل تستطيع من خلالها مساعدة الطلبة على إتمام دراستهم في المنازل.

وفي هذا السياق تحدثت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كوثر دوكو لوكالتنا عن تحضيرات الهيئة لتدريب الطلبة.

ولفتت كوثر دوكو في بداية حديثها إلى مخاطر فيروس كورونا وقالت إنه يشكل خطراً على العالم أجمع، لذلك اتخذت الإدارة الذاتية قرارها بإغلاق المدارس للحفاظ على سلامة الأطفال الذين يشكلون جيل المستقبل.

وعبرت كوثر دوكو عن أسفها لتوقف العملية التدريسية ولكنها قالت: "نظراً للخطورة التي يشكلها فيروس كورونا كان لا بد من إغلاق المدارس لحماية الطلبة".

وأشارت إلى تضرر العملية التدريسية في شمال وشرق سوريا في الفصل الدراسي الأول مع بدء الاحتلال التركي شن هجماته على المنطقة واستهدافه للمدارس بشكل متعمد وخصوصاً في مدينتي سريه كانيه وكري سبي/تل أبيض.

ꞌافتتاح المدارس في هذا الوقت أمر صعبꞌ

وأوضحت كوثر دوكو أن الحديث عن افتتاح المدارس في الوقت الحالي "أمر صعب" ، لأن المدارس هي مكان لالتقاء أعداد كبيرة من الطلبة، وبالتالي لا بد من إيقاف مثل هذه التجمعات حرصاً على منع ظهور فيروس كورونا في المنطقة.

ولكنها أكدت حرص هيئة التربية والتعليم على استمرار العملية التعليمية عبر ما يمكن تسميته بنظام "مدرسة المنزل" بحيث يتلقى الطلبة تعليمهم في المنازل من خلال قنوات فضائية ومواقع خاصة بهيئة التربية والتعليم.

ꞌيتم تسجيل لفيديوهات لحصص دراسية سيتم بثها عبر فضائية ROJ AVAꞌ

وأشارت كوثر دوكو إلى أنهم يعملون في الوقت الحالي على هذه الخطة من خلال تسجيل فيديوهات لحصص دراسية يقدمها مدرسون مختصون سيتم نشرها على فضائية ROJ AVA فور تجهيزها بشكل كامل.

وأوضحت أن الدروس تستهدف الطلبة من الصف الأول وحتى الصف الحادي عشر.

ودعت كوثر دوكو كافة الأهالي للتعاون مع هيئة التربية ومراقبة الأطفال بشكل جدي في المنزل لمساعدتهم على الاستمرار بالعملية التعليمية وقالت: "يقع على عاتق أهالي الطلبة واجب كبير من حيث متابعة أطفالهم وتشجيعهم على الدراسة ومراقبة سلوكهم وكيفية تطوير مدرسة المنزل بشكل أكبر".

وأشارت إلى أنهم في هيئة التربية والتعليم بصدد نشر بروشورات وعروض خاصة للتوعية وتطوير السلك التعليمي بهذا الشكل في الوقت الحالي.

وفي ختام حديثها أكدت كوثر دوكو أن هيئة التربية ستتابع الطلبة عبر خطوات جدية من خلال المجالس والكومينات وأهالي الطلاب.

ويذكر أن هذا الإغلاق ليس الأول خلال العام الدراسي 2019/2020، حيث سبقه في 9 تشرين الأول 2019 إغلاق المدارس في الغالبية العظمى من مدن شمال وشرق سوريا بسبب هجمات الاحتلال التركي على المنطقة واستهدافه للمدارس بشكل متعمد.

(ح)

ANHA