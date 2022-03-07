هيئة التربية تنظم مسيرة في دير الزور بمناسبة 8 آذار

وبدأت المسيرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء بحضور ممثلين وممثلات عن كافة مؤسسات ومجالس المرأة المدنية والعسكرية، وبمشاركة المئات من الطلبة الذين تجمعوا في بلدة الجزرات رافعين لافتات كتب عليها "نضالنا حرية ومقاومتنا نصر" بالإضافة إلى "الثامن من آذار استمرار مقاومة المرأة العفرينية".

وانطلقت المسيرة نحو سوق البلدة وسط ترديد شعارات تحيي مقاومة المرأة، ولدى وصول المسيرة إلى مدرسة بلدة الجزرات ألقيت العديد من الكلمات منها كلمة باسم لجنة التربية والتعليم ألقتها خلود الحسن قالت فيها: "بمناسبة 8 آذار اليوم العظيم للمرأة باسمي وباسم لجنة التربية والتعليم في دير الزور يسعدني أن أكون من المهنئين ونرفع كلمات الشكر والتهاني لتلك الإنسانة المكافحة على جميع الأصعدة، وإن المرأة هي كلمة تختصر الحب والحنان والقوة والتضحية والمسؤولية".

ثم ألقيت كلمة باسم منسقية المرأة في دير الزور، ألقتها ندى محمد وقالت : "في هذه المرحلة التاريخية وبروح المرأة المناضلة من أجل إحلال السلام والحرية نستقبل الـ 8 من آذار اليوم العالمي للمرأة لتخليد الإنجازات والانتصارات التي حققتها المرأة في شمال وشرق سوريا والتي أصبحت ثورتها مصدر إلهام لتصعيد النضال لجميع نساء العالم".

وأضافت: "إن شرارة 8 آذار هي ثمرة نضال المرأة عبر التاريخ ضد ذهنية الاستبداد الذكوري وهي شعلة النضال التي لن تنطفئ يوماً وخير دليل على ذلك ثورة "روج آفا" التي امتدت لشمال وشرق سوريا حيث قادت المرأة هذه الثورة وأشرق نورها بطابعها الخاص واستطاعت إظهار قدراتها بأن الأم هي القيادية والسياسية والدبلوماسية في آن واحد".

واختتمت المسيرة بترديد الشعارات التي تحيي نضال المرأة.

(ع ع/ل)

ANHA