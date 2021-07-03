هيئة التربية تكشف عن علامات النجاح في الامتحانات

كانت هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة قد أصدرت قرار توحيد امتحانات شهادتي الإعدادية والثانوية في الإقليم، وقيّم الطلبة هذه الخطوة بالجيدة، وقبل الامتحانات تم توزيع نماذج الأسئلة على الطلبة، للاطلاع عليها.

في الـ 27 من حزيران الماضي، انتهت امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في إقليم الجزيرة، وفي هذا السياق أشار عضو مركز الامتحانات نور الدين محمد لوكالتنا بأنهم بعد انتهاء الامتحانات باشروا بتصحيح الأوراق فوراً، بمشاركة 300 معلم ومعلمة.

وأفاد نور الدين محمد بأنه إلى الآن تتجاوز نسبة النجاح للمرحلة الثانوية الـ 60%، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية لم تتوضح النسبة بعد.

وعن الطريقة التي اتبعت في وضع الأسئلة الموحدة لإقليم الجزيرة، قال نور الدين محمد "كل شيء متعلق بالامتحانات كان وفق مخطط مدروس، فالمعلمون المسؤولون كان تقربهم بروح مسؤولية عالية، كما أننا عملنا بكل طاقاتنا لتكون الامتحانات نموذجية، وقد كانت النتيجة جيدة".

وأوضح محمد بأنهم كانوا يكتبون تقارير يومية حول وضع الامتحانات، والنواقص في حال ظهورها، وذلك للتعرف على وضع الامتحانات والطلبة، وتابع بالقول "معظم الطلبة وأسرهم كانوا راضين ومسرورين من الامتحانات وتنظيمها".

العلامات

وفق هيئة التربية علامات المرحلة الإعدادية هي 800 علامة، أمّا علامات المرحلة الثانوية الفرع الأدبي فهي 700 علامة، والفرع العلمي هي 800 علامة، والطالب الذي يجمع 40% من العلامات، يكون ناجحاً، كما أن علامة النجاح في كل مادة أيضاً هي 40% من العلامة التامة.

الامتحانات التكميلية للمرحلة الثانوية

هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، نشرت في الـ 29 من حزيران الماضي، على موقعها الرسمي، شروط الامتحانات التكميلية للمرحلة الثانوية،

والشروط هي على الشكل التالي:

1- يحق للطالبـ /ـة تقديم الامتحانات في الدورة التكميلية في حال رسوبه في 3 مواد، في المرحلة الأولى من الامتحانات.

2ـ يحق للطالبـ/ـة أن يقدم مادتين في حال رغبته بتحسين علاماته التي حصل عليها المرحلة الأولى من الامتحانات.

3ـ يبدأ تسجيل الأسماء الراغبين في تقديم الامتحانات التكميلية اعتباراً من اليوم الذي يلي صدور نتائج الامتحانات، وسيستمر لمدة أسبوع.

برنامج الامتحانات التكميلية

تبدأ الامتحانات التكميلية بالنسبة لطلبة الثانوية "الفرع الأدبي اعتباراً من الـ 28 من تموز، وتنتهي في الـ 4 من آب، أما بالنسبة لـ "الفرع العلمي فتبدأ في الـ 28 من تموز، وتنتهي في الـ 5 من آب.

ويذكر أن عدد الطلبة الذين تقدموا لامتحانات المرحلة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي، بلغ 3 آلاف و172 طلبـ /ـة.

(د ج)

ANHA