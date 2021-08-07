هيئة التربية تفتتح دورات صيفية بطرق وأساليب جديدة في تدريب الكوادر التعليمية

يوجد في نظام هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة تدريب صيفي للمعلمين والمعلمات. حيث يتم إعداد البرنامج التدريبي وفقًا للنواقص الموجودة. وقد بدأت أعمال التدريب في روج آفا منذ عام 2013، بعد تنظيم المعلمين، وافتتحت المعاهد وأعطيت فيها دروس اللغة الكردية.

بعد تأسيس المواد من قبل الإدارة الذاتية يخضع المعلمون للتدريب الصيفي، الذي سيشمل هذا العام المرحلة الابتدائية أيضاً.

في تدريب هذا العام تم اختيار أربعة مواد هي: علم أصول التدريس واللغة الأم (الكردية ،العربية)والعلوم والرياضيات.

يجري التدريب الصيفي وفق أسس متقدمة

تحدثت عضوة هيئة المراقبة والتخطيط التدريبي، شيرين محمد، لوكالتنا حول تدريب معلمي المرحلة الابتدائية، وكذلك المرحلتين الإعدادية والثانوية في إقليم الجزيرة .

حيث أشارت إلى أن نظام التدريب تأسس في ظل إمكانات محدودة، لذلك فهم ما زالوا في طور التأسيس وهم بحاجة دائمة إلى التدريب "لقد جهزنا هذا العام مادة أصول وطرائق التدريس بطريقة كتابية وتم إعداده ككتاب".

وأوضحت أنه من أجل ألا يكون هناك انقطاع أو تكرار في برنامج التدريب، تم تضمين المواد التي هناك حاجة إليها فقط في برنامج التدريب وقالت "هذه التدريبات تعطى لرفع مستوى المعلمين، ولقد أولينا الاهتمام الأكبر هذا العام لمادة أصول التدريس (الفرع التدريسي)، كما اخترنا معلمي المرحلة الابتدائية فقط هذا العام، حيث تم فرزهم إلى قسمين، الأول من الصف الأول إلى الصف الرابع والآخر من الصفين الخامس والسادس".

وذكرت المعلمة براء حسين التي تتلقى تدريباً صيفياً للصف الثالث أن التدريب الصيفي يجري على أساس إعطاء النقاط الأساسية و المتقدمة .

فمحاضرات علم التدريس تسمح للمعلم أن يؤدي عمله على أكمل وجه، كما أنه يسمح بالتقرب من التلاميذ بأساليب جديدة.

أكاديمة عكيد جيلو

من ناحية أخرى، تم افتتاح أكاديمية الشهيد عكيد جيلو للبحث ورفع مستوى المعلمين عام 2019 في قامشلو، من أجل اللغة الكردية وفي الحسكة من أجل اللغة العربية.

وأشارت شيرين محمد إلى دور الأكاديمية في تطوير المعلمين، وذكرت أنه تم في البداية افتتاح دورات تدريبية للمرحلة الإعدادية، ثم المرحلة الابتدائية وقالت "وهذا العام سينضم معلمو المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى تدريب الأكاديمية، وسينضم معلمو المرحلة الابتدائية إلى التدريب الصيفي الذي يستمر 30 يوماً.

وفيما يتعلق بالمعلمين الذين لا يستطيعون الانضمام إلى التدريب الصيفي للمرحلة الابتدائية قالت شيرين "سنقوم بافتتاح دورات أخرى للمعلمين الذين لهم ظروف استثنائية أو مرضية ولا يستطيعون الانضمام للتدريب".

وأكملت شيرين حديثها قائلة "يتضمن التدريب تطوير مهارات المعلمين من الناحية الفكرية (العقلية) كالمعلم والمجتمع، وكذلك شخصية المعلم من ناحية المجتمع وتعامله مع التلاميذ".

وأوضحت معلمة اللغة الكردية، خميسة حاج محمد، أنهم بحاجة دائمة للتدريب من أجل تطوير طلابهم ورفع مستوياتهم وقالت "إذا قمنا بتأسيس الطلاب جيداً في المرحلة الابتدائية فإنهم لن يواجهوا أية صعوبات في المراحل المتقدمة، ولهذا إذا كان المعلم ناجحاً، فحتماً سيكون الطلاب ناجحين".

وأضافت خميسة "صحيح أن شهر تموز شهر حار ولكن هناك حاجة إلى التدريب، ويجب في هذه الفترة أن نعمل ما بوسعنا من أجل طلابنا".

بدأ التدريب الصيفي للمرحلة الابتدائية في 20 من شهر تموز المنصرم، وسيستمر حتى التاسع من شهر أب الجاري.

وفي الأيام الأخيرة سوف يكون التدريب عملياً.

وقد بلغ عدد المراكز التي يعطى فيها التدريب الصيفي للمرحلة الابتدائية على مستوى مقاطعة الجزيرة 44 مركزاً، فيما بلغ عدد المعلمين 11980. وبحسب هيئة التربية والتعليم فإن عدد المعلمين الكلي لكل المراحل يصل إلى 19 ألفاً.

(ل)

ANHA