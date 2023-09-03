هيئة التربية تعلن افتتاح تخصّص فرعَي الإلكترون والكهرباء في إقليم الفرات

قال عضو هيئة التدريس في إقليم الفرات، مصطفى عادل؛ إن هيئة التربية فتحت أبوابها للراغبين في التخصص بفرعَي الكهرباء والإلكترون ضمن المرحلة الثانوية.

وبحسب عادل، فإن الطلبة بإمكانهم الالتحاق بالفرعين منذ تاريخ اليوم الأحد المصادف لـ 3 من أيلول، بشرط أن يكون الطالب أو الطالبة حاصل/ة على الشهادة الإعدادية.

وأشار مصطفى أن التحضيرات تطلبت عاماً كاملاً لافتتاح مدرسة الشهيد عاكف الصناعية والمتضمنة فرعي الكهرباء والالكترون، وخلال أسبوع سيتم الإعلان رسمياً عن افتتاح التخصصَين.

وجهزت المدرسة الخاصة بالفرعين بأحدث المعدات التقنية، إلى جانب حضور الكادر التدريسي خريجي المعاهد التقنية.

وستمكن تلك المدرسة الطلبة من دخول المعاهد التقنية في المستقبل.

(ز س/د)

ANHA