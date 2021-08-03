هيئة التربية في إقليم الفرات تسلّم الطلبة الناجحين وثائق الشهادة الثانوية

وجرى توزيع الوثائق بعد عام استثنائي، حيث تقدمت نسبة كبيرة من الطلبة لامتحان الشهادة الثانوية بفرعيها الأدبي والعلمي في إقليم الفرات، بهدف التقدم للمفاضلة العامة التي أعلنت عنها جامعات (روجافا، كوباني والشرق).

وحضر مراسم التوزيع جميع الطلبة الناجحين وذويهم إلى جانب أعضاء هيئة التربية والتعليم في إقليم الفرات.

وقبل التوزيع وقف الحضور دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاه توزيع الوثائق على الطلبة الناجحين.

وتقدم هذا العام أكثر من 800 طالب إلى امتحان الشهادة الثانوية بفرعيه الأدبي والعلمي، نجح منهم 503 طالباً، حيث بلغت نسبة النجاح 69%.

فيما يوجد أكثر من 600 مدرسة في إقليم الفرات خرج بعضها خارج عن الخدمة بسبب احتلال تركيا لمدينة كري سبي/ تل أبيض.

والجدير بالذكر بأنه في الأسبوع الماضي تم توزيع الشهادات الإعدادية على الطلبة في إقليم الفرات من قبل هيئة التربية.

(ن ك/ د أ)

ANHA