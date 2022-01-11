هيئة التربية في إقليم الفرات تصف اعتقال زارا محمد بأنها إبادة للغة الأم

قرئ بيان هيئة التربية في إقليم الفرات، بثلاث لغات، باللغة العربية من قبل المعلمة فيدلن طوبل، وبالكردية من قبل المعلمة، أفين طيفور، والإنكليزية المعلمة نشتمان حاجي مراد، وذلك في ساحة مركز فيان أمارة لتعليم اللغات بمقاطعة كوباني.

وشددت هيئة التربية في إقليم الفرات على أهمية اللغة بالنسبة للأمة "هناك بعض الأمم نسيت لغتها واندثرت واختفت عن الوجود، لذا؛ فاللغة هي الهوية، وبلا هوية يجرد الإنسان من الثقافة، على الرغم من أن الأعداء يمنعون اللغة الكردية بكل وحشية".

وأوضحت أنهم سيواصلون تعليم اللغة الكردية في كل مكان.

ولفتت إلى أن "دولة إيران المحتلة لأراضي الكرد في روجهلات كردستان تحاول منع اللغة الكردية هناك بشتى الطرق، واعتقال من يدرّسها، واعتقال المعلمة زارا محمد وسجنها لتعليمها للغتها، إبادة للغة الأم".

يذكر أن السلطات الإيرانية اعتقلت المعلمة زارا محمد عام 2019، وذلك بسبب تعليمها للغتها الأم لأطفال في مدينة "سنه" بروجهلات كردستان، وبعدها تم أطلق سراحها، ثم اعتقلت عام 2020 مجدداً، وحكم عليها بالسجن 10 أعوام ليخفف بعدها الحكم إلى خمس أعوام، وتم إخراجها بكفالة في ذلك الوقت، ليتم اعتقالها من جديد منذ أيام من قبل السلطات الإيرانية.

(ن ك)

ANHA