هيئة التربية في إقليم الفرات تندد باستهداف الكوادر والمنشآت التعلمية

جاء التنديد عقب تفجير لغم بسيارة تابعة لهيئة التربية يوم أمس الاثنين في شارع القوتلي بمدينة قامشلو، وأسفر التفجير عن إصابة سائق السيارة بجروح.

كما استهدف الدولة التركية المحتلة خلال الأسبوعين الأخيرين منشآت تعليمية في ريف كوباني.

ونددت الرئيسة المشتركة لأكاديمية الشهيدة فيان أمارة في إقليم الفرات سعيد خليل من أمام مقر هيئة التربية في إقليم الفرات، بتفجير سيارة يوم أمس الاثنين في ساحة مبنى هيئة التربية في مدينة قامشلو..

وقالت في بيان بهذا الخصوص:" الهجوم على قطاع التربية في إقليم الجزيرة يوم أمس رسالة واضحة من دولة الاحتلال التركي بأن حربها ليست عسكرية وعبر السلاح فقط إنما حربها ثقافية أيضاً، فاليوم عندما تستهدف المراكز التعليمية ويزرع الرعب في قلوب الأطفال الصغار فهذا دليل واضح على أن أبناء المنطقة يبادون بكل الطرق من قبلها".

كما ندد البيان بصمت القوى الدولية حيال الجرائم التركية المستمرة.

(ن ك/د)

ANHA