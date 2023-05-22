هيئة الثقافة: الهدف من ملتقى الفن التشكيلي تعزيز دور الفن والفنان في المنطقة

انطلقت في مدينة كوباني، يوم السبت، 20 أيار، فعاليات اليوم الأول من ملتقى روج آفا للفن التشكيلي، بنسخته الرابعة، بمشاركة فنانين تشكيليين من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الملتقى لغاية 26 أيار، لينطلق بعده معرض الفن التشكيلي في مدينة قامشلو في الـ 28 من أيار الجاري.

ويؤكد مرهف فهد الرئيس المشترك لهيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا في حديث لوكالتنا بأنه: "تم اختيار مدينة كوباني (لإقامة المعرض) لتعزيز دور الفن والفنان في كوباني وكافة مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا".

وأشار مرهف فهد إلى أن: "الملتقى يهدف لتعزيز الفن والفنانين ورسالتهم في كافة مناطق شمال وشرق سوريا وتنمية الفن وتطويره"، لافتاً إلى أن باب المشاركة في الملتقى مفتوح لكافة الفنانين في كافة أنحاء العالم وسوريا.

وأضاف فهد: "مدينة كوباني عانت من الإرهاب والدمار لفترة طويلة، لذلك فإن تنظيم الملتقى هو لإحياء الفن، وهو إحياء للروح والتطور والحياة في هذه المدينة الجميلة".

وأعرب مرهف فهد عن تمنياته بالتوفيق لكافة الفنانين وأن يكونوا نبراساً وشمعةً تضيء الطريق أمام الأجيال القادمة.

وأولى نسخ ملتقى روج آفا للفن التشكيلي نُظمت صيف عام 2017 في مدينة كوباني، التي يوجد فيها العشرات من الفنانين التشكيليين، الذين دخل غالبيتهم مجال الفن بعد اندلاع ثورة روج آفا عام 2012.

وتشهد كوباني مؤخراً نهضة لافتة في مجال الفن التشكيلي، وتقام فيها بشكل سنوي معارض الفن التشكيلي التي تعرض فيها عشرات اللوحات التي يرسمها الفنانون والفنانات من أبناء المدينة وبمشاركة من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.

(ج م/ك)

ANHA