هيئة الثقافة و الفن في مقاطعة قامشلو تفتتح دار توما نهرويو في تربه سبيه

افتتحت هيئة الثقافة والفن في مقاطعة قامشلو دار توما نهرويو للثقافة والفن في ناحية تربه سبيه إيماناً بتعايش المكونات مع بعضها وتعدد الثقافات واللغات في المنطقة وذلك خلال احتفالية رسمية أقيمت في ملعب كنيسة السيدة مريم العذراء في وسط ناحية تربه سبيه وبمشاركة كافة المكونات المتواجدة في الناحية من كرد وعرب وسريان وإيزيديين.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء بعدها قدم الفوج الكشفي الرابع في كنيسة مريم العذراء، عدة لوحات فنية خاصة بالتراث السرياني. بعدها ألقى الإداري في هيئة الثقافة والفن في مقاطعة قامشلو كدر حسين كلمة رحب فيها بكافة الحضور ونوه إلى أن منطقة ميزوبوتاميا غنية بثقافتها ولغاتها الأصيلة منذ الأزل وإلى اليوم الحاضر واختلاف الثقافات وتعايش المكونات كان له أثر كبير على المجتمع المتعايش في المنطقة .

كدر بين أنه و منذ بداية الثورة وإلى اليوم الحاضر تحاول القوى الاستعمارية والسياسات المعادية لشعوب شمال وشرق سوريا استهداف الثقافات واللغات المتواجدة في المنطقة في محاولة لإمحائها وإنهاء وجودها ولكن بفكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان الذي نادى بأخوة الشعوب و تأسيس الإدارة الذاتية اليوم نحاول و نحارب كافة السياسات لإثبات وجودنا وحماية ثقافاتنا و لغاتنا من الاندثار.

وبدوره أوضح العضو في دار توما نهرويو للثقافة و الفن في ناحية تربه سبيه ثائر اسحاق أن الثقافة السريانية كجميع الثقافات الأخرى في منطقة ما بين النهرين تعرضت لمراحل نمو و ازدهار و في نفس الوقت إلى محاولات إبادتها وإمحائها من قبل السياسات التركية و غيرها و لكن بفضل تمسك الشعوب بثقافاتها التي تثبت وجودها ما زالت محافظة عليها و تسعى إلى تطويرها و حمايتها.

ثائر اسحاق أشار إلى أنهم كشعب سرياني و للحفاظ على ثقافتهم و إظهارها و تبيانها للشعوب الأخرى بادروا إلى افتتاح مركز ثقافي في ناحية تربه سبيه بالتعاون مع هيئة الثقافة و الفن في مقاطعة قامشلو ومشاركة المكونات لهم في هذه الافتتاحية تؤكد للجميع وقوف المكونات والشعوب يداً بيد في محاربة الإرهاب و السياسات التي تحاول خلق التفرقة بينهم.

تلاها تقديم فرقة "كورال" عدة أغاني فلكلورية و ثقافية لتنهي فرقة انانا للفلكلور السرياني الاحتفالية بتقديم لوحة فلكلورية من الدبكة غنية بالتراث السرياني.

بعدها توجه الحضور إلى مركز و دار توما نهرويو للثقافة و الفن و تم قص شريط الافتتاح من قبل عضو دار توما نهرويو ثائر اسحاق و الرئيس المشترك لهيئة الثقافة و الفن في إقليم الجزيرة إلياس سيدو.

(ك إ /سـ)

ANHA