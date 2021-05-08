هيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا تستنكر حبس تركيّا لمياه الفرات

وأصدرت هيئة الثقافة لشمال وشرق سوريا بمشاركة الفنانين المشاركين في ملتقى روج آفا الفني التشكيلي في الطبقة، بياناً من أمام سدّ الفرات، أدانوا من خلاله قطع تركيا مياه نهر الفرات عن سوريا.

البيان قرئ من قبل الإدارية في لجنة الثقافة في إقليم الجزيرة عفاف حسكي، وجاء فيه نص البيان:

"إلى جميع المنظمات المدنية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان مازالت الدولة التركية إلى يومنا هذا تمارس حربها الخاصة على مناطق شمال وشرق سوريا، ولاسيّما في الأيام الأخيرة حيث قامت بقطع مياه الفرات عن جميع مناطق شمال وشرق سوريا".

وتابع البيان: "ضاربة الدولة التركية جميع الاتفاقيات الدولية عرض الحائط ممّا أثّر على الزراعة والكهرباء وغيرها في مناطق الشمال السوري".

وأشار البيان: "نحن بدورنا كهيئة ثقافة في الإدارة الذاتية، ومشاركين في الملتقى الثالث للفنون التشكيلية نقف هنا من أمام سد الفرات في الطبقة، ونطلق رسالتنا رسالة السلام إلى جميع العالم بالوقوف على الانتهاكات التركية على أرضنا وشعبنا".

وطالب البيان في ختامه: "المنظّمات المدنية والدولية بالقيام بواجبها الأخلاقي والضغط على الدولة التركية لإعادة فتح المياه إلى مناطق شمال وشرق سوريا".

(ع ص- س ك/إ)

ANHA